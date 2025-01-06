Suriye heyetinin bölge turu başladı: İlk durak Katar

Suriye'deki yeni geçiş yönetiminin Dışişleri Bakanı Es'ad Hasan El-Şeybani, daha önce ilan ettiği bölge ülkelerine yönelik diplomatik ziyaretlerin ilkini Katar'ın başkenti Doha'ya gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Es'ad Hasan El-Şeybani'ye eşlik eden heyette, Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Enes Hattab da yer aldı. Sabah saatlerinde Doha'ya ulaşan heyet, burada önce Katar Başbakanı Muhammed Bin Abdurrahman Âl-i Sâni ile görüştü. Ziyarete ilişkin Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, Suriye heyetinin 8 Aralık'ta Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yaşanan son gelişmeleri istişare ve ikili ilişkileri ele almak üzere Doha'ya geldiği vurgulanarak, "Katar, Suriye halkının yanında durmaya ve insani yardımlar dahil mümkün olan her desteği sağlamaya devam edecektir" denildi.
ENDİŞE VE BEKLENTİLERİMİZİ BİLDİRDİK
Katar Başbakanı Muhammed Bin Abdurrahman Âl-i Sâni ile yaptığı görüşmesi açıklamalarda bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Es'ad Hasan El-Şeybani, bütün ortak stratejik konuların ele alındığını belirterek, "Kendilerine özellikle Esed rejimi döneminde Suriye'ye uygulanan ve henüz kaldırılmayan uluslararası yaptırımlar olmak üzere çeşitli konulardaki endişe ve beklentilerimizi bildirdik" dedi. Şeybani, "Katar, önemli bir ortağımız olacak" ifadelerini kullandı. ABD yönetiminden Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasını talep ettiklerini belirten El-Şeybani, bölge ülkelerine başlattıkları diplomatik ziyaretlerin temel hedefinin bu ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmek olduğunu ve Suriye'nin bundan sonra hiçbir bölge ülkesi için tehdit kaynağı olmayacağını söyledi. Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Suriye heyetinin daha önce Şeybani tarafından açıklanan program kapsamında Katar'dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'ü de ziyaret etmesi bekleniyor.
Şam'a insani yardım sürüyor
- Esed rejiminin 13 yıldır sürdürdüğü savaş nedeniyle insani yardımların ulaştırılamadığı Suriye'ye, rejimin düşmesinin ardından insani yardım kafileleri bir bir ulaşmaya devam ediyor. S. Arabistan yönetimi, daha önce beş insani yardım uçağı gönderdiği Suriye'nin başkenti Şam'a, dün altıncı yardım uçağının da ulaştığını bildirdi. Riyad yönetimi, Ürdün üzerinden kara koridorundan da yardım tırlarının bu hafta geçişe başlayacağını aktardı. Ürdün'ün de 300 tonluk yardım malzemesi gönderdiği bildirildi. Katar ise hava köprüsü ile 7 uçakla 200 tondan fazla yardımı Suriye’ye ulaştırdı. Libya'daki Ulusal Birlik Hükümeti de, dün Şam'a 34 tonluk insani yardım malzemesi taşıyan bir uçağının indiğini ilan etti.