Suriye heyetinin bölge turu başladı: İlk durak Katar

Dışişleri Bakanı Es'ad Hasan El-Şeybani'ye eşlik eden heyette, Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Enes Hattab da yer aldı. Sabah saatlerinde Doha'ya ulaşan heyet, burada önce Katar Başbakanı Muhammed Bin Abdurrahman Âl-i Sâni ile görüştü. Ziyarete ilişkin Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, Suriye heyetinin 8 Aralık'ta Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yaşanan son gelişmeleri istişare ve ikili ilişkileri ele almak üzere Doha'ya geldiği vurgulanarak, "Katar, Suriye halkının yanında durmaya ve insani yardımlar dahil mümkün olan her desteği sağlamaya devam edecektir" denildi.

Katar Başbakanı Muhammed Bin Abdurrahman Âl-i Sâni ile yaptığı görüşmesi açıklamalarda bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Es'ad Hasan El-Şeybani, bütün ortak stratejik konuların ele alındığını belirterek, "Kendilerine özellikle Esed rejimi döneminde Suriye'ye uygulanan ve henüz kaldırılmayan uluslararası yaptırımlar olmak üzere çeşitli konulardaki endişe ve beklentilerimizi bildirdik" dedi. Şeybani, "Katar, önemli bir ortağımız olacak" ifadelerini kullandı. ABD yönetiminden Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasını talep ettiklerini belirten El-Şeybani, bölge ülkelerine başlattıkları diplomatik ziyaretlerin temel hedefinin bu ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmek olduğunu ve Suriye'nin bundan sonra hiçbir bölge ülkesi için tehdit kaynağı olmayacağını söyledi. Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Suriye heyetinin daha önce Şeybani tarafından açıklanan program kapsamında Katar'dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'ü de ziyaret etmesi bekleniyor.