Akın akın Kasiyun Dağı'na gidiyorlar

Suriye’de bir aya yaklaşan normalleşme kendini en çok iç savaş nedeniyle rejimin halka kapattığı ve eşsiz bir Şam manzarası sunan Kasiyun Dağı’nda hissettiriyor. Bir zamanlar yalnızca rejim yanlılarına açık olan bu bölge, 8 Aralık’ta başkentin kurtarılmasından bu yana ziyaretçilerin akınına uğramaya devam ediyor. Kasiyun Dağı, Suriye halkının yıllar süren savaş ve baskının ardından yeniden bulduğu umut ve özgürlüğün bir simgesi haline geldi.

Sevdikleriyle birlikte eşsiz Şam manzarası için gece gündüz fark etmeksizin Kasiyun’a çıkan Suriyeliler hem geçmişin acılarını geride bırakıyor hem de Şam manzarası eşliğinde yeni bir geleceğe dair umutlarını pekiştiriyor. Özgürlükle ilk kez tanışan bu manzarada, kahve yudumlanıyor, çocuklar oynuyor ve müzikle neşe dolu anlar yaşanıyor. Kimi hayatında ilk kez kimi ise yasağın sonlanması sonrasında yıllar sonra Kasiyun Dağı’nda nefes alıyor. Yeni Şafak muhabirleri, Kasiyun’a akın eden Suriyelilerin duygularını sordu.

Eymen Miskis

HERKESİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Eymen Miskis (22) Kasiyun’un yenilenen yüzünün simgelerinden biri. 14 yılın ardından ilk kez dağa çıkan Miskis, küçük bir dükkânı andıran panelvan aracı ile misafirlere içecek ve atıştırmalıklar satıyor. Miskis, “Babam bana ‘Burada satış yap ve insanlara bu güzelliği sun’ dedi. Şimdi burada kahve, süt mısır ve patates satarak hem geçimimi sağlıyorum hem de insanlara geçmişin acılarını unutturacak bir ortam sunuyorum” diyor. Miskis, değişimi “Esed döneminde kimse birbirine selam veremezdi; korku hâkimdi. Ama şimdi herkes birbirine sarılıyor, gülümsüyor” sözleriyle özetledi.

15 YIL SONRA YENİDEN

Ailesiyle birlikte 15 yıl sonra Kasiyun’a çıkmanın mutluluğunu yaşayan Hani Dehhan (39), çocuklarına bu manzarayı göstermek için geldiğini söyledi. Dehhan, “Evlatlarım bu manzarayı daha önce hiç görmemişti. Şam’ın bu kadar güzel olduğunu bilmiyorlardı” diye konuştu. Dehhan, geçmişin acılarını hatırlatarak “Sednaya’da hayatını kaybeden birçok arkadaşım ve akrabam var. Keşke onlar da burayı görebilseydi. Ama biz burada onlara da selam gönderdik. Geçen kötü yılların ardından bize çok iş düşüyor” diye konuştu.

Türkiye hep bizimleydi

Kasiyun Dağı’na ilk kez çıkan 23 yaşındaki Nour Alzin, “Esed döneminde bu manzarayı hep merak ediyordum. İlk kez Fidan ve Geçici Hükümetin lideri Ahmed Şara’nın Kasiyun Dağı’nda çay içmesinin Türkiye ve Suriye burada olduğum için çok mutluyum. Şehrimizin ne kadar güzel olduğunu görmek gurur verici” dedi. Alzin ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan arasındaki iş birliğinin geleceğe umut verdiğini belirterek, “Hakan Fidan ve Ahmed Şara’nın burada çay içmesi bizler için güzel zamanların işareti. Türkiye hep bizimleydi ve şimdi daha fazla iş birliği yapacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kızıma güzel bir gelecek sunmak istiyorum

Abdurrahman Babidi (24) ise ailesiyle birlikte Kasiyun’a ilk kez gelenlerden. Henüz bir aylık kızını kucağına alarak dağa çıkan Babidi, “Kızımın benim yaşadıklarımı yaşamamasını istiyorum. Ona güzel bir gelecek sunmak ve Şam’ın en güzel manzaralarını göstermek için buradayım” ifadelerini kullandı.

Mehmet Güney, Canberk Doğan.







