Esed bombayla vurdu iş makinesiyle yıktı

Suriye’deki Beşşar Esed rejimi ve askerlerinin başkent Şam'ın çevresinde yaptığı yıkım, şehirden birkaç kilometre uzaklaştıkça hemen göze çarpmaya başlıyor. Diğer bölgedeki yıkımın aksine el-Asali Mahallesi'nde bir zamanın çok katlı binalarının dizili olduğu işlek bölgenin koca bir enkaz sırasına döndüğü görülüyor. Mahallede yerle bir edilen tüm yapıların ortasında tahrip olmuş ancak bütünlüğünü koruyan iki cami, çevredeki yıkımın sadece savaştan kaynaklanmadığını kanıtlıyor.

BAAS YAŞAM İZNİ VERMEDİ

Bölge halkının aktardığına göre Baas rejimi, bölgedeki çatışmaların 2017'de sonlanmasının ardından iç göçle başka yerlere sığınan Suriyelilerin evlerine dönmesine izin vermedi. Suriyeliler, Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e bağlı rejim ordusu 4. Tümen'in bu bölgeden sorumlu olduğunu belirterek, rejimin 2022'de mahallede ayakta kalan yapıların tamamını iş makineleriyle yerle bir ettiğini paylaştı. Halk, rejimin bölgeyi güvenlik ve askeri kampüse dönüştürmeyi planladığını söyledi. Savaşta hasar gören ancak iş makinesiyle yıkılmayan Huzeyfe ve Ömer Mesud camileri bugün çevredeki kasıtlı yıkımın delili olarak ayakta duruyor.

HINÇ VE İNTİKAMLA YAPTILAR

Suriyeli Muhammed Nezih Hanife (62), bölgede şimdi bir moloz yığını halini almış dört katlı evini ve yakınlarındaki temizlik maddesi satan dükkanını sık sık ziyarete geliyor. Hanife, etraftaki enkaza işaret ederek, yıkımın sadece "hınç ve intikamla" yapıldığını vurguladı. Rejimin havadan ve karadan bombardımanının yoğunlaştığı dönemde 2012'de gece yarısı evinden yürüyerek kaçmak zorunda kaldığını aktaran Hanife, 2017'te Özgür Suriye Ordusu'nun yeşil otobüslerle bölgeden çıkarıldığını belirtti. Hanife, “Evime geldim anahtarla açtım. Bir top mermisi gelmiş ancak ev sağlamdı. Evimi 4. Tümen, iş makinesiyle yıktı, buranın tamamı kasıtlı yıkıldı” diye konuştu.











