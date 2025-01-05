Sednaya'nın kamera sorumlusu yakalandı

Suriye'nin orta kesimindeki Humus'un yanı sıra, batısındaki sahil bölgesinde bulunan Lazkiye, Tartus ve Ceble'deki kırsal bölgelerde, Esed rejimi artıklarına yönelik operasyonlarını sürdüren Askeri Operasyon İdaresi güçleri, Sednaya Hapishanesi'ndeki güvenlik kameralarından sorumlu olduğu bildirilen Muhammed Nureddin'i yakaladığını ilan etti. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın verdiği bilgiye göre, Humus'un El-Muhacirin ve El-Abbasin mahallelerinde süren operasyonlarda yakalanan Nureddin, "devrimcilerin Sednaya hapishanesini ele geçirmesinden kısa süre önce güvenlik kameralarını devre dışı bırakarak kaçmıştı." Haberde, Humus'ta süren operasyonlarda ayrıca, rejim döneminde çeşitli bölgelerde işlenen katliamlara katıldığı belirlenen rejimin saha komutanlarından Sahir El-Naddaf'ın da tutuklandığı aktarıldı.