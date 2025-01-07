İhracat çeşitleniyor: Suriye mermer de istiyor

35 yıldır mezar taşı ustalığı yapan Muhittin Halabi, "Mermer fiyatları yüzde 60 düştü. Türkiye’den mermer gelmeye başladı. Suriyelilerin Türk tipi küçük ve ince mezar taşlarına talebi oldu. Biz de mermer getirmeye başladık. Hatta 15-20 içinde daha fazla mermer getireceğiz. Önceden mermer getirmek bile kaçaktı. TİKA tarafından geçtiğimiz günlerde Muhittin Arabi türbesinin mezar taşının yapılması istendi. Ben de yaptım ve çok mutlu oldum" dedi.