İhracat çeşitleniyor: Suriye mermer de istiyor

Türkiye’den Suriye’ye yıllar sonra yeniden hızlanan ihracat gün geçtikçe çeşitleniyor. Gıda, temizlik, inşaat malzemelerinin ardından Türk mermerine de talep gelmeye başladı.
Suriye’de geçici hükümetin kurulması ve sonraki süreçte ticaret engellemelerinin kaldırılmasının ardından Türk ürünlerine talep çeşitleniyor. Uzun yıllar süren iç savaşın yaralarını sarmaya çalışan ülkede inşaat sektörü de canlanmaya başladı.
AFYON VE MUĞLA MERMERİ REVAÇTA
İnşaat sektöründe Türkiye’den çimento, tuğla, demir, çelik, kiremit taşıyan tır ve kamyonlar sınır kapılarında yoğunluk oluşturuyor. Halep’te taş işçiliği sektöründen yoğun talep yaşanırken, Şam’da evlerini yeniden yapmak isteyen Suriyelilerin Türk mermeri başta olmak üzere inşaat malzemelerine büyük ilgi var. Kalitesi dolayısıyla Türk mermeri ise özellikle tercih ediliyor. Bunların başında da Afyon ile Muğla mermeri geliyor. Esed döneminde Suriye, İran ve komşu birkaç ülkeden gelen malzemelere karşılık fiyatlar çok pahalıydı. Türk markalarının piyasa girmesi ile birlikte fiyatlarda da büyük düşüşler görüldü.
FİYATLAR YÜZDE 60 GERİLEDİ
- 35 yıldır mezar taşı ustalığı yapan Muhittin Halabi, "Mermer fiyatları yüzde 60 düştü. Türkiye’den mermer gelmeye başladı. Suriyelilerin Türk tipi küçük ve ince mezar taşlarına talebi oldu. Biz de mermer getirmeye başladık. Hatta 15-20 içinde daha fazla mermer getireceğiz. Önceden mermer getirmek bile kaçaktı. TİKA tarafından geçtiğimiz günlerde Muhittin Arabi türbesinin mezar taşının yapılması istendi. Ben de yaptım ve çok mutlu oldum" dedi.