Murat Ülker yazdı: Gıda nedir, ne değildir

Zaman zaman yazılarıma gıdaların içerikleri, tehlikeleri, zararlı olup olmadıkları ile ilgili yorumlar geliyor. Bunların bazıları trol, bazıları dikkat çekmeye çalışanlar, bazıları ise gerçekten bilgi edinmeye, işin doğrusunu öğrenmeye çalışanlar. İşin ilginci ne biliyor musunuz, gıda ve yeni araştırmalar konusunda o kadar fazla bilgi kirliliği var ki; bazen tüm yenilikleri takip eden bilimsel araştırmaları gözden geçiren bizlerin bile kafası karışıyor.

Çünkü hiç ummadıklarınız bile takipçi almak, hasta çekmek, mamul veya servis satmak, sponsorluk geliri elde etmek için araştırma verilerini çarpıtıyor, insanların zayıf yönlerini kullanıp gıda sektörünü şeytanlaştırıyorlar. Bu nedenle dengelemek için hem bilgilerimizi tazeleyelim hem de yeni araştırmalardan söz edelim.

Sadece şunu belirteyim, insanları hatta çocukları zehirlemeye yani öyle diyorlar, ne inancımız, ne ahlakımız ne de insanlığımız izin verir. Böyle kesin bir bilgi olsa o gün tüm işlerimizin kapısına kilit vurur, piyasadan çekilir, insanların mutluluğu için gereken neyse onu yaparız.