Murat Ülker: Mahremiyetimiz kalmadı

New York Times, Clearview AI hakkında "The Secretive Company That Might End Privacy as We Know It" başlıklı bir makale yayınlar. Makale, Clearview'ın yüz milyarlarca insanın yüz resmini içeren veri tabanını ve bu teknolojiyi kullanan yüzlerce kolluk kuvveti ve özel şirketi ifşa eder. Bu haber, Clearview AI'ın varlığını ve faaliyetlerini kamuoyuna duyurur.