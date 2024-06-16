Murat Ülker yazdı: Kurban hangi bağlamda?

Dinen aranan şartları taşıyan kimselerin kurban kesmesi Hanefî mezhebinde fakihlerin çoğunluğuna göre ise müekked sünnettir yani aksatmadan devamlı yaptığı ibadet davranışıdır. Hanefîler, Kur’an’da Hz. Peygamber’e hitaben, “Rabbin için namaz kıl, kurban kes” (el-Kevser 108/2) buyrulmasının ümmeti de kapsadığı ve gereklilik bildirdiği görüşündedir. Ayrıca Resûl-i Ekrem’in birçok hadisinde hali vakti yerinde olanların kurban kesmesi emredilmiş veya tavsiye edilmiş, hatta, “

Kim imkânı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın.”

gibi ifadelerle bu gereklilik önemle vurgulanmıştır. Öte yandan kurban kesmeyi Hz. Peygamber hiç terk etmemiştir. Bu ve benzeri delillerden hareket eden

İslam bilginleri, gerekli şartları taşıyanların Kurban Bayramı’nda kurban kesmesini Allah’ın kesin emri gibi yani vacip görürler.