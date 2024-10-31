İsrail katliamına desteği Starbucks'ı vurdu: Üst üste üçüncü kez çakıldı

İsrail'in Gazze'de masumlara yönelik katliamı devam ederken, dünyanın dört bir yanında katliama destek veren markalar da protesto ediliyor. Protestolar neticesinde boykotun etkisi de her geçen gün giderek artıyor. ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın küresel satışları temmuz-eylül döneminde yüzde 7 azaldı. Küresel satışlarında üst üste üçüncü çeyrekte düşüş bildiren kahve zincirinin geliri ve karı, piyasa beklentilerini karşılayamadı.
Katil İsrail'in Gazze'de soykırıma başladığı 7 Ekim'den bu yana Tel Aviv ile ortak olan ya da soykırım ordusuna açıkça destek veren markalar dünyanın dört bir yanında protesto ediliyor.
Mc Donald's, KFC, Burger King, Starbucks gibi pek çok marka boykotun etkilerini açıkça hissetmeye başladı.
PİYASA BEKLENTİLERİNİN ALTINDA KALDI
Starbucks'ın geliri temmuz-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 3 azalışla yaklaşık 9,1 milyar dolar oldu. Şirketin hisse başına karı ise geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 25 azalışla 80 sente indi.
"Müşterileri geri kazanmak için stratejimizi değiştirmemiz gerekli"
Starbucks'ın 2024 mali yılı genelindeki küresel karşılaştırılabilir mağaza satışları da yüzde 2 düştü.
Şirketin mali yıldaki karşılaştırılabilir mağaza satışları, Kuzey Amerika ve ABD'de yüzde 2, uluslararası pazarlarda yüzde 4 ve Çin'de yüzde 8 azalış kaydetti.
Starbucks'ın bu dönemdeki geliri ise yüzde 1 artışla 36,2 milyar dolar olarak hesaplandı.
Starbucks Mali İşler Direktörü (CFO) Rachel Ruggeri de şirketin uzun vadeli büyümeye geri dönmesini beklediğini belirtti.
Şirket, İsrail'e destek veren uluslararası firmalara yönelik boykottan olumsuz etkilenmişti
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden biri olan Starbucks'ın finansal sonuçları, son üç çeyrekte olumsuz etkilenmişti.
Kahve zinciri, geçen yıl ekim-aralık döneminde, kısmen Orta Doğu'daki mağazalardaki satışların olumsuz etkilenmesi nedeniyle yıllık satış tahminini aşağıya çekmişti.
Şirketin geliri, ocak-mart döneminde yüzde 2 azılırken, küresel satışları yüzde 4 azalışla 2020 sonundan bu yana ilk düşüşünü kaydetmişti.
Starbucks, nisan-haziran döneminde de küresel satışlarının yüzde 3 gerilediğini bildirmişti.