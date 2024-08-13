Starbucks boykotu sonuç veriyor! Düşen satışlara yeni hamle: CEO Narasimhan görevinden ayrıldı

Fransız sanatçı Baddy Deadpool, yanında bulunan Filistin destekçileri ile Starbucks'ı protesto etti. İsrail'i destekleyen kahve zinciri markası Starbucks'a giren protestocular, Filistin şarkısı eşliğinde dans etti. Fransa'da meşhur olan ve sosyal medyada üç milyon kişinin takip ettiği sanatçı Baddy Deadpool, "Eğer benim küçük şöhretim Filistin davasına yardımcı olacaksa, en azından bunu yapabilirim." ifadelerini kullandı.