Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'ten ilk 9 ayda 16.4 milyar TL kar

Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta'nın yılın ilk 9 ayındaki toplam net karı 9,6 milyar liraya Türkiye Hayat Emeklilik'in toplam net karı ise 6,8 milyar liraya ulaştı. Türkiye Sigorta yılın 3. çeyreğinde ise 3,1 milyar lira net kar elde etti.