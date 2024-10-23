Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
İş Dünyası
Jandarma Genel Komutanlığına 310 uzman erbaş alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına 310 uzman erbaş alınacak

07:5923/10/2024, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Jandarma Genel Komutanlığına uzman erbaş alımı yapılacak.
Jandarma Genel Komutanlığına uzman erbaş alımı yapılacak.

Jandarma Genel Komutanlığına 300 lojistik, 10 bando alt branşlarında olmak üzere 310 uzman erbaş alınacak. Jandarma Genel Komutanlığına 310 uzman erbaş alımı için şartlar belli oldu.

Resmi Gazete'de Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından yayımlanan ilana göre, başvurular 23 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Başvuru yapabilecek 1 Ocak 2024 itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş adaylardan, 2023-2024 KPSS'den 50 ve üzeri puana sahip olma şartı aranacak.

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak uzman erbaş alt branşları, temin şartları ve diğer detaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve https://kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak.



#Jandarma Genel Komutanlığı
#Resmi Gazete
#KPSS

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
374 Nerenin Alan Kodudur? 0374 Telefon Kodu Hangi Şehrin?