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Turkcell Genel Müdürü Koç GSMA Yönetim Kurulu'na seçildi: Vizyonumuzu global ölçekte paylaşacağız

Turkcell Genel Müdürü Koç GSMA Yönetim Kurulu'na seçildi: Vizyonumuzu global ölçekte paylaşacağız

12:3923/10/2024, Çarşamba
G: 23/10/2024, Çarşamba
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Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç
Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, global mobil iletişim sektörüne yön veren Dünya GSM Birliği GSMA’nın yönetim kuruluna seçildi. Böylesine önemli ve stratejik bir kuruluşun yönetim kuruluna girmekten duyduğu gururu ifade eden Dr. Ali Taha Koç, “Turkcell olarak geride kalan 30 yılda stratejik öneme sahip bir teknoloji markasına evrildik. İlklere ve çok sayıda inovasyona imza attık. Tecrübemiz ve vizyonumuzla, mobil iletişim sektörünün gelişimine ve dijital dünyaya katkı sunmaya devam edeceğimize yürekten inanıyorum. GSMA bünyesindeki çalışmalarımızı, sadece Turkcell markasını değil Türkiye’yi de temsil ettiğimiz bilinciyle sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 1995'te küresel mobil operatör standartlarını geliştirmek amacıyla kurulan Dünya GSM Birliği GSMA’nın yönetim kuruluna girdi. İş hayatı ve toplumsal değişim için temel teşkil eden yenilikleri keşfetmek ve geliştirmek amacıyla mobil ekosistemi birleştiren GSMA’nın yönetim kurulunda yer alacak
Ali Taha Koç, böylece dünyada endüstriye yön veren 26 üyeden biri olacak.

Ali Taha Koç: Vizyonumuzu ve tecrübemizi, global ölçekte paylaşacağız

GSMA’nın, mobil iletişim endüstrisinin paydaşı binden fazla şirketi bir araya getiren ve sektöre global ölçekte yön veren bir kuruluş
olduğunu hatırlatan Dr. Ali Taha Koç, şunları söyledi:
“Türkiye’nin Turkcell’i olarak, geride kalan 30 yılda bir telekom operatörü olmanın çok ötesine geçtik. Ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna lokomotiflik eden, çok geniş bir yelpazedeki ürün ve hizmetleriyle hayatın her alanına dokunan stratejik öneme sahip bir teknoloji markasına evrildik. İlklere ve çok kritik inovasyonlara imza attık. Turkcell’in sahip olduğu engin tecrübe ve nitelikli insan gücüyle, sürekli gelişen vizyonuyla, mobil iletişim sektörünün gelişimine, geleceğine ve dijital dünyaya çok anlamlı katkılar sunacağımıza yürekten inanıyorum. GSMA bünyesindeki çalışmalarımızı, sadece Turkcell markasını değil Türkiye’yi de temsil ettiğimiz bilinciyle sürdüreceğiz.

Sektöre yön veren böylesine önemli bir kuruluşun yönetiminde yer almak büyük bir mutluluk ve gurur. Beni bu anlamlı göreve layık gören tüm GSMA yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum”


Turkcell'e son 1 yılda 1,8 milyon faturalı yeni abone: Türkiye'deki toplam abone sayısı 43,2 milyona ulaştı

Turkcell, 2024’ün ikinci çeyreğini güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarla noktaladı. Yılın ikinci üç aylık döneminde net abone sayısını 346 bin artıran şirketin Türkiye’deki toplam abone sayısı 43,2 milyona ulaştı. Bu çeyrekte faturalı abone sayısı net 477 bin artan Turkcell’in son 1 yılda kazandığı faturalı abone sayısı 1,8 milyon oldu. Makroekonomik faktörler göz önünde bulundurulduğunda dirençli bir performans sergileyen Turkcell’in grup gelirleri yılın 2. çeyreğinde 34,9 milyar TL olurken, 14,9 milyar TL FAVÖK ile yüzde 42,6 FAVÖK marjı elde edildi. Net kâr ise düşük kur farkı giderleri ve etkin risk yönetiminin katkısıyla 2,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Paycell ve Financell markalarıyla sunduğu techfin alanındaki faaliyetleri de Turkcell’in ikinci çeyrekteki finansal sonuçlarına güçlü katkı sağladı.



#GSM
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#Ali Taha Koç

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