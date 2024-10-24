Global Marketing Summit 2024 başladı

23 Ekim’de başlayan, Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da gerçekleşen dev zirvenin onur konuğu dünyanın en ünlü pazarlama gurusu, “Modern Pazarlamanın Babası” olarak kabul edilen Dr.Philip Kotler oldu. Kotler, “Birçoğunuzla İstanbul'da ve Türkiye'de tanışmanın keyfini yaşıyorum ve sizinle en son fikirleri paylaşmaktan her zaman mutluluk duyuyorum” dedi.

Pazarlama dünyasının yıldızlarını buluşturan Global Marketing Summit 2024, 23 Ekim’de Mandarin Oriental Bosphorus Istanbul’da başladı. İki gün sürecek olan dev zirvenin bu seneki konusu “Sürdürülebilir Büyüme”. Pazarlama dünyasının guruları, pazarlama liderleri, dünyaca ünlü yazarların anlatımı ile unutulmaz bir içerik sektör katılımcıları ile paylaşıldı.





Zirvenin açılış konuşmasını Zirve Başkanı, KREA M.I.C.E. Kurucusu ve CEO’su, KREA Digital Kurucu Ortağı Seda Mızraklı Ferik yaptı. Ferik, konuşmasına zirve katılımcılarına hoş geldiniz diyerek başladı ve şöyle devam etti: “Pazarlama dünyasının önemli isimleri bizlerle birlikte. Bu sabahki oturumlar çok ilgi uyandırdı. Misafir ettiğimiz konuşmacılar dünyada çok önemli bir yere sahipler. İstanbul’un yüzünü misafirlerimizle tanıştırmak istiyoruz. O yüzden bizler köprü görevi görüyoruz. Buradaki misafirlerimiz dünya gurularıyla tanışma fırsatı buluyor. Türkiye bu tarz etkinliklerle ismini kısa dönemde daha fazla duyuracak. Pazarlama dünyasını bir araya getiriyoruz. Önümüzdeki sene ise ‘İnsan Kaynakları’ dünyasını bir araya getireceğiz. Etkinlik 4 gün sürecek. Dün online oturumlar başladı. Bugün ve yarın fiziksel oturumlar devam ediyor. Cuma günü ise online oturum olarak devam edeceğiz. Zirveye katılamayanlar online oturumları internet ortamında izleyebilecekler”.





Modern Pazarlama Kuramının Kurucusu ve Fikir Önderi Dr. Philip Kotler Zirvenin Dördüncü Kez Onur Konuşmacısı Oldu

Pazarlama sektörünün dünyadaki en etkili ismi olarak kabul edilen pazarlama gurusu “Modern Pazarlamanın Babası” Philip Kotler, zirvede dördüncü kez onur konuşmacısı olarak yer aldı. Kotler, ‘50 yılın perspektifinde Pazarlamanın Geleceği ve bizleri neler bekliyor?’ konusundaki öngörülerini katılımcılar ile paylaştı. Kotler, konuşmasında, “Birçoğunuzla İstanbul'da ve Türkiye'de tanışmanın keyfini yaşıyorum ve sizinle en son fikirleri paylaşmaktan her zaman mutluluk duyuyorum.” dedi.





Zirvenin çok güzel geçtiğini belirten Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Ömer Orbay, “Ana sponsor olarak bu zirveye destek verdik. Şirketimiz olarak bu tarz zirvelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizler burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.





Pazarlama dünyasının yıldızları İstanbul’a geldi

Global Marketing Summit 2024’ün ilk gününde konuşma yapan Küresel Düşünce Lideri, Yazar, Fütürist -konuşmacı - kariyeri süper iletkenlik laboratuvarında şekillenmiş Geniusworks Yöneticisi Peter Fisk, dünyanın önde gelen markalarının sürdürebilir bir büyüme çerçevesinde nasıl bir strateji geliştirmeleri gerektiğinden, teknoloji ve siyasi değişimler çerçevesinde nasıl daha verimli sonuçlar elde edebileceğinden bahsetti. Fisk, “Pozitif anlamda etki yaratmayı amaçlayan markalar fütürist yaklaşımla marka kampanya hikayelerinde etkileyici olabilmeleri sayesinde fark yaratabilir hale gelirler. Geleceğin şampiyonları olarak konumlanan Pazarlama profesyonelleri eski pazarlama teknikleri, daha fazla reklam ve daha fazla satış taktiklerini değiştirip daha geniş kapsamlı denklemler ile çözüm sağlayabileceklerdir.”diye konuştu.

Zirvenin ilk günü konuşma yapan bir diğer isim, global basında tek küresel yaratıcılık ödülleri olan Epica Awards'ın Editoryal Direktörü Mark Tungate oldu. Tungate, Avrupa’dan sürdürebilirlik alanında ödül almış basın ödülleri ve medya planlama yaratıcılık ödüllü kampanyaları ile ilgili örnekleri paylaştığı sunumunda reklamların analizini yaptı.





Zirvenin dikkat çeken bir diğer iki ismi ise Wheeler Dealers Sunucusu, Talk Show Sunucusu Mike Brewer ve Wheeler Dealers Sunucusu, Takım Kültürü Uzmanı, F1 Yorumcusu, Marc Elvis Priestley’di. İkili zirvede, “Bir TV Programının DNA'sı Olarak Sürdürülebilirlik” konulu panel oturumunu Warner Bros Discovery Pazarlama CEE & Menat Başkan Yardımcısı Grigory Lavrov moderasyonunda gerçekleştirdi.





Diversity in Luxury CEO’su, Kariyer Koçu, Konuşmacı, Podcaster, Yazar Elizabeth Solaru da Global Marketing Summit 2024’te dikkat çeken isimler arasındaydı. “Lüks Segmentte Kapsayıcı Pazarlama Yoluyla Sürdürülebilir Büyüme” konulu oturumda konuşma yapan Elizabeth Solaru, sunumunda lüks markaların çeşitliliği ve yeterince temsil edilmeyen kitleleri hedefleyen kapsayıcı pazarlama stratejilerini benimseyerek nasıl büyüyebileceğini inceleyerek anlattı.





Global Marketing Summit 2024’de #siddetvarsareklamyok kampanyasını başladı

Tüm dünyada artan şiddet olaylarına karşı, Global Marketing Summit 2024’de #siddetvarsareklamyok hashtag’iyle kampanya başlattıklarını duyuran Zirve Başkanı, KREA M.I.C.E. Kurucusu ve CEO’su, KREA Digital Kurucu Ortağı Seda Mızraklı Ferik, kampanya ile ilgili tüm reklam verenlere seslenerek, “Global Marketing Summit 2024 ile birlikte şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu belirtmek isteriz. Tüm reklam verenleri şiddet içeren dizilere reklam vermemeye, şiddet konusunda tüm toplumu hassas davranmaya davet ediyoruz.” dedi.





Garanti BBVA Ödeme Sistemleri ana iş ortaklığı, Borusan Otomotiv resmi araç sponsorluğu, Aras Kargo, Uber, Vestel resmi iş ortaklıkları ile Mandarin Oriental Bosphorus Istanbul’da düzenlenen Global Marketing Summit 2024, muhteşem bir programla pazarlama ve iş dünyasını kucakladı. Birbirinden farklı içerikler ve konuşmacı oturumları kapsamında gerçekleştirilen zirvede liderlik, Dijital, Marka, Yaratıcılık ve Sürdürebilirlik kulvarları yer alıyor. Dev zirve, 100’den fazla oturum ile birbirinden değerli 150’nin üzerinde konuşmacıyı ağırlıyor. İki gün sürecek olan zirvede katılımcılar için konuşmacılarla masterclass oturumları, İyi Yaşam söyleşileri ve workshop’lar da gerçekleşecek.





2024’ün teması: ‘Sürdürülebilir Büyüme’

Tüm dünyadan yoğun ilgi gören Global Marketing Summit 2024’ün bu seneki teması ‘Sürdürülebilir Büyüme’ oldu. Zirvede, CEO’ların ve üst düzey pazarlama liderlerinin katılımı ile “CMO Circle Özel Öğle Yemeği” gerçekleşti.



