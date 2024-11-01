AJet'e ilk uluslararası ödül: Hizmet kalitesi büyük ilgi gördü

Türkiye’nin yeni havayolu şirketi AJet, havacılık sektörünün önde gelen organizasyonlarından Havayolları Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından ödüle layık görüldü.
Yolcu deneyimini ön plana alan APEX, dünya çapında bir milyon yolcunun değerlendirmeleri sonucunda AJet'i, "Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu" kategorisinde ödüllendirdi. AJet bulunduğu kategoride ödül alan tek Türk markası olarak başarısını taçlandırdı.
AJet’in hizmet kalitesi uluslararası alanda tescillendi
Dünyanın saygın havacılık organizasyonlarından biri olan APEX, yolcu deneyimleriyle ilgili çeşitli kategorilerde ödül veriyor.
AJet adıyla ilk uçuşunu 31 Mart’ta yapan Türkiye’nin yeni hava yolu şirketi AJet, kuruluşunun üzerinden yedi aylık süre geçmesine rağmen ilk uluslararası ödülünü almış oldu.
“Erişilebilir yolculukta akla ilk gelen markayız”
Ödül, ABD’deki APEX/IFSA Global Expo fuarında yapılan törenle APEX/IFSA CEO’su Dr. Joe Leader tarafından AJet Pazarlama Başkanı Fatih Cığal ve AJet Kabin Eğitim Müdürü Türkan İşyapan Gürbüz’e takdim edildi.