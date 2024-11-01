Küresel helal pazarı Helal Expo 2024'te buluşuyor: Ortak vizyonla yeni bir gelecek şekilleniyor

Ticaret Bakanlığının davetiyle dünya helal gıda pazarının yüzde 70'ini oluşturan İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ve gözlemci statüsündeki 60 ülkenin bakanları ve ticaret heyetleri, Uluslararası Bakanlar Oturumu'nda ağırlanacak. Helal Expo 2024, iş fırsatlarını artırmayı, sürdürülebilir helal uygulamalarını teşvik etmeyi amaçlıyor
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Dünya Helal Zirvesi özel alanlarından Helal Expo 2024, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla birlikte, helal pazarının geleceğini şekillendiriyor.
TİCARET YENİ BİR BOYUT KAZANIYOR
Dünya genelindeki en büyük helal organizasyonlarının başında gelen Helal Expo, sektörler alanında yeni iş birlikleri ve sunduğu alternatif pazarlar ile ticarete yeni bir boyut kazandırıyor. 2024 yılı itibariyle dünyada helal pazarı 10 trilyon dolar büyüklüğe yaklaşırken, önümüzdeki yıllarda bu rakamın hızlı bir büyüme kaydetmesi bekleniyor. Helal gıda, bu pazarın en büyük payını oluştururken, helal kozmetik, finans, moda, sağlık, turizm, modest fashion, private label gibi alanlar da hızlı büyümesini sürdürüyor.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleri, dünya helal pazarının %70’ini elinde bulunduruyor. Helal Expo 2024’te, bu yıl Ticaret Bakanlığı’nın davetiyle İİT üye ve gözlemci 60 ülkenin bakanı ve ticaret heyeti, Uluslararası Bakanlar Oturumu kapsamında ağırlanacak. Ayrıca, fuarın ziyaretçi profili; yerli ve yabancı market zincirlerinin kategori satın alma müdürleri, uluslararası tur operatörleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, tedarikçiler ve uluslararası ticaret odalarından iş insanları gibi geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bunun yanı sıra, gıda ve içecek, sağlık ve güzellik ürünleri, tekstil, finans, turizm, otelcilik ve eğitim sektörlerinden profesyoneller de etkinlikte yer alacak. Bu zengin katılım, Helal Expo 2024’ün küresel iş bağlantıları ve bilgi alışverişi için önemli bir platform olmasını sağlıyor.
2023’TE BİNLERCE ZİYARETÇİ HELAL EXPO’YA AKIN ETMİŞTİ
Global ölçekte helal pazarını İstanbul’da buluşturacak olan Helal Expo, 2023 yılında da binlerce ziyaretçiyi bir araya getirmişti. Geçen yıl etkinliğe 100’den fazla ülkeden 30 binden fazla ziyaretçi etkinliğe katılmış, 15 bin metrekareye yakın stant alanı kurularak 45’ten fazla katılımcı ülke etkinlikte yer alıştı. Ayrıca yine 2023’te yeni iş birlikleri için büyük öneme sahip 2 binin üzerinde B2B toplantısı gerçekleştirilmişti. Helal Expo 2024’le birlikte bu yıl da benzer seviyede yüksek katılım ve etkileşim bekleniyor.
PAZARI BÜYÜTECEK ÜLKE İŞ FORUMLARI HELAL EXPO 2024’TE OLACAK
Helal Expo 2024'te, çeşitli ülkelerin iş forumları, ülkeler arası potansiyellerin keşfedilmesi ve iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenecek. Bu forumlar, katılımcılara güncel gelişmeler hakkında bilgi sunarken, aynı zamanda ticari fırsatları değerlendirme imkanı da sağlayacak.
Her forumda, katılımcılar ilgi duydukları ülkeler hakkında en son trendler, gelişmeler ve ticari avantajlar hakkında bilgi alabilecek. Ayrıca, ülke iş heyetleri ile birebir görüşmeler yaparak yeni iş ortaklıkları kurma fırsatı bulacaklar.
Helal Expo 2024, katılımcılara yalnızca bilgi alışverişi değil, aynı zamanda etkili iş bağlantıları kurma imkanı da sunuyor. Uluslararası Bakanlar Oturumu, ülke iş forumları ve B2B programları ile global pazarda büyümek için önemli adımlar atmayı hedefliyor ve katılımcılar için sağlam bir zemin oluşturuyor.