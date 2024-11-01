Küresel helal pazarı Helal Expo 2024'te buluşuyor: Ortak vizyonla yeni bir gelecek şekilleniyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Dünya Helal Zirvesi özel alanlarından Helal Expo 2024, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla birlikte, helal pazarının geleceğini şekillendiriyor.





Helal gıda, finans, moda, sağlık, turizm, private label gibi dünya genelindeki çeşitli sektörlerden uzmanların bir araya geldiği Helal Expo 2024 iş fırsatlarını artırmayı, sürdürülebilir helal uygulamalarını teşvik etmeyi amaçlıyor . “Helalde Başarılı 10 Yıl” mottosuyla 27-30 Kasım 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek Dünya Helal Zirvesi’nin, Helal Expo’yla birlikte ülke ekonomisi ve dünya helal pazarına önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

TİCARET YENİ BİR BOYUT KAZANIYOR

Dünya genelindeki en büyük helal organizasyonlarının başında gelen Helal Expo, sektörler alanında yeni iş birlikleri ve sunduğu alternatif pazarlar ile ticarete yeni bir boyut kazandırıyor. 2024 yılı itibariyle dünyada helal pazarı 10 trilyon dolar büyüklüğe yaklaşırken, önümüzdeki yıllarda bu rakamın hızlı bir büyüme kaydetmesi bekleniyor. Helal gıda, bu pazarın en büyük payını oluştururken, helal kozmetik, finans, moda, sağlık, turizm, modest fashion, private label gibi alanlar da hızlı büyümesini sürdürüyor.





İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleri, dünya helal pazarının %70’ini elinde bulunduruyor. Helal Expo 2024’te, bu yıl Ticaret Bakanlığı’nın davetiyle İİT üye ve gözlemci 60 ülkenin bakanı ve ticaret heyeti, Uluslararası Bakanlar Oturumu kapsamında ağırlanacak. Ayrıca, fuarın ziyaretçi profili; yerli ve yabancı market zincirlerinin kategori satın alma müdürleri, uluslararası tur operatörleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, tedarikçiler ve uluslararası ticaret odalarından iş insanları gibi geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bunun yanı sıra, gıda ve içecek, sağlık ve güzellik ürünleri, tekstil, finans, turizm, otelcilik ve eğitim sektörlerinden profesyoneller de etkinlikte yer alacak. Bu zengin katılım, Helal Expo 2024’ün küresel iş bağlantıları ve bilgi alışverişi için önemli bir platform olmasını sağlıyor.





2023’TE BİNLERCE ZİYARETÇİ HELAL EXPO’YA AKIN ETMİŞTİ

Global ölçekte helal pazarını İstanbul’da buluşturacak olan Helal Expo, 2023 yılında da binlerce ziyaretçiyi bir araya getirmişti. Geçen yıl etkinliğe 100’den fazla ülkeden 30 binden fazla ziyaretçi etkinliğe katılmış, 15 bin metrekareye yakın stant alanı kurularak 45’ten fazla katılımcı ülke etkinlikte yer alıştı. Ayrıca yine 2023’te yeni iş birlikleri için büyük öneme sahip 2 binin üzerinde B2B toplantısı gerçekleştirilmişti. Helal Expo 2024’le birlikte bu yıl da benzer seviyede yüksek katılım ve etkileşim bekleniyor.





PAZARI BÜYÜTECEK ÜLKE İŞ FORUMLARI HELAL EXPO 2024’TE OLACAK

Helal Expo 2024'te, çeşitli ülkelerin iş forumları, ülkeler arası potansiyellerin keşfedilmesi ve iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenecek. Bu forumlar, katılımcılara güncel gelişmeler hakkında bilgi sunarken, aynı zamanda ticari fırsatları değerlendirme imkanı da sağlayacak.





Her forumda, katılımcılar ilgi duydukları ülkeler hakkında en son trendler, gelişmeler ve ticari avantajlar hakkında bilgi alabilecek. Ayrıca, ülke iş heyetleri ile birebir görüşmeler yaparak yeni iş ortaklıkları kurma fırsatı bulacaklar.



