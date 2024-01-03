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Ekonomi

AJet THY’nin izinden gidecek

THY’nin iştiraki Anadolujet, AJet’in işletme ruhsatını aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Türk Hava Yolları gibi AJet’in de yakın coğrafyamızda bir marka olacağıyla ilgili bir tereddüdümüz yok” dedi.

04:00 - 3/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:17 - 3/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ahmet Bolat, Abdulkadir Uraloğlu, Kerem Sarp.
Ahmet Bolat, Abdulkadir Uraloğlu, Kerem Sarp.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da düzenlenen ‘AJet İşletme Ruhsatı İmza Töreni’ne katıldı. Törende, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin ve THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ve AJet Genel Müdürü Kerem Sarp’ta hazır bulundu.

HAVACILIKTA REKOR KIRILDI

Törende açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin son 21 yılda özellikle havacılık alanında çok ciddi gelişmeler katettiğini belirtti. Uraloğlu, “26 olan havalimanı sayımızı 57’ye çıkardık. Yurt dışı noktamız 60’tan 343’e çıkardık. Gerçekten ciddi bir mesafe kat ettik. 2023 yılı pandemiden sonra tam bir toparlanma yılı oldu ve yaklaşık 216 milyon yolcuyla 2023 yılını kapatmış olduk” diye konuştu. A Jet’in işletme ruhsatı başvuru sürecini anlatan Uraloğlu, “İlk geçen yıl 28 Ağustos'ta ilk müracaat olmuş. Sonra Eylül ayında ön izin sürecini yürütmüşüz. Ön izin verilmiş. Sonrasında da yine aralıkta asıl ruhsat başvurusunda bulunuldu” diye konuştu.

14 HAVAYOLU ŞİRKETİ VAR

Havacılık da 14 tane faaliyet gösteren şirketin olduğunu anımsatan Uraloğlu, “Bunların 11 tanesi yük ve yolcu taşıyor. 3 tanesi de sadece kargo taşımacılığı üzerine faaliyet gösteriyor. Türk Hava Yolları gibi AJet’in de yakın coğrafyamızda bir marka olacağıyla ilgili bir tereddüdümüz yok” ifadelerini kullandı.

103 UÇAKLA HİZMET VERECEK

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, Anadolu Jet’in bu yıl AJet olarak 103 uçakla hizmet edeceğini, 52 yurt dışı, 41 yurt içi noktaya uçacağını belirterek, “16 milyon yurt dışından uluslararası yolcu getirecek. 8 milyon da iç hatlarda taşımayı hedefliyoruz. 2024’te yüzde 15 daha kapasite koyarak iç hatlardaki talebe karşılık vermeyi düşünüyoruz. 355 Airbus için anlaşma yaptık. AJet’imizi yeni nesil uçaklarla değiştireceğiz. AJet, Sabiha Gökçen’le Türkiye’ye ihracat kapısı olacak” dedi.


Batı'nın kabusu olan BRICS'e katılan ülke sayısı 10 oldu: 30 ülke sırada gözler Türkiye'de
Batı'nın kabusu olan BRICS'e katılan ülke sayısı 10 oldu: 30 ülke sırada gözler Türkiye'de

20 yılda Batılı ülkelerin hakimiyetinde şekillenen dünya düzenine meydan okuyacak çok sesli bir güç haline gelen BRICS, bir ülkenin ya da sınırlı sayıda ülkenin kendi iradelerini dünyanın geri kalanına dayatma girişimlerini ve tahakküm ilişkilerini reddeden ülkeler için bir çekim merkezi oluyor. Beş ülkenin daha katılımı ile 10 üyeli bir blok haline gelen birliğe katılım için sırada 30 ülke bekliyor. Gözler ise Türkiye'de. Rusya devlet Başkanı Putin'in teklifi geçerliliğini korurken uzmanlar ise jeopolitik konumu sebebiyle de hem dünya siyasetinde hem de küresel ticarette vazgeçilmesi zor bir pozisyona sahip Türkiye'nin yükselen bir güç olarak bu sürece katılarak ekonomik çeşitliliğini artırma imkanı yakalayarak küresel güç olma yönünde büyük bir kazanım elde edebileceğine işaret ediyor.


#THY
#AJet
#Havacılık
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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