AJet THY’nin izinden gidecek

20 yılda Batılı ülkelerin hakimiyetinde şekillenen dünya düzenine meydan okuyacak çok sesli bir güç haline gelen BRICS, bir ülkenin ya da sınırlı sayıda ülkenin kendi iradelerini dünyanın geri kalanına dayatma girişimlerini ve tahakküm ilişkilerini reddeden ülkeler için bir çekim merkezi oluyor. Beş ülkenin daha katılımı ile 10 üyeli bir blok haline gelen birliğe katılım için sırada 30 ülke bekliyor. Gözler ise Türkiye'de. Rusya devlet Başkanı Putin'in teklifi geçerliliğini korurken uzmanlar ise jeopolitik konumu sebebiyle de hem dünya siyasetinde hem de küresel ticarette vazgeçilmesi zor bir pozisyona sahip Türkiye'nin yükselen bir güç olarak bu sürece katılarak ekonomik çeşitliliğini artırma imkanı yakalayarak küresel güç olma yönünde büyük bir kazanım elde edebileceğine işaret ediyor.