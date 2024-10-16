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Turkcell kuantum teknolojilerine öncülük ediyor: Siber güvenliğin geleceği için uluslararası katkı

Turkcell kuantum teknolojilerine öncülük ediyor: Siber güvenliğin geleceği için uluslararası katkı

15:1116/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç
Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç

Turkcell, yenilikçi teknolojiler alanında sektöre yön veren uluslararası çalışmalarını sürdürüyor. Telekomünikasyon sektörünü kuantum teknolojisi sonrası döneme hazırlayacak kriptografi çözümlerinin geliştirilmesiyle ilgili GSMA (Uluslararası GSM Birliği) bünyesinde kurulan çalışma grubuna Türkiye’den katılan ilk ve tek şirket Turkcell oldu.

Türkiye’nin dijitalleşmesine öncülük eden Turkcell, yenilikçi teknolojilerin yanı sıra siber güvenlik alanındaki çalışmalarıyla da uluslararası çapta telekomünikasyon sektörüne katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Turkcell, gelecekte siber güvenliğin temel taşlarından biri olacak kuantum sonrası kriptografiyle ilgili uluslararası çalışmalarda önemli bir adım attı.


52 global paydaş arasındaki ilk ve tek Türk şirketi Turkcell

Sektörün global kuruluşu GSMA'nın telekomünikasyon kullanım senaryoları için hazırladığı "Kuantum Sonrası Kriptografi Kılavuzları" raporunun en son yayımlanan versiyonunda, Türkiye'den katkı sunan tek şirket olarak Turkcell yer aldı. Aynı zamanda Turkcell, kuantum konusunda GSMA bünyesinde kurulan çalışma grubuna Türkiye’den katılım sağlayan tek şirket olarak önemli bir global başarıya imza attı.


Yayınlanan rapor, telekomünikasyon ağlarının kuantum sonrası döneme güvenli bir şekilde geçişi için gerekli olan kriptografik çözümleri hızlandırmayı amaçlıyor. Kuantum bilgisayarların özellikle operatörlerin karşılaşacağı siber güvenlik tehditlerini önlemeyi amaçlayan kılavuz, etkin uygulama önerileriyle ilgili standartları ortaya koyuyor. Telekomünikasyon ağlarının güvenliğini sağlamak ve kuantum çağına hazırlamak amacıyla izlenecek söz konusu yol haritası, bu alanda dünya genelinde faaliyet gösteren 50’den fazla önemli paydaşın iş birliğiyle oluşturuldu.


Dr. Ali Taha Koç: Bu oluşumda ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, konuyla ilgili şunları söyledi: "Kuantum sonrası kriptografi, telekomünikasyon ağlarının ve müşteri verilerinin gelecekteki tehditlere karşı güvenliğini sağlamak açısından hayati önem taşıyor. GSMA tarafından koordine edilen ve Turkcell’in aktif katkıda bulunduğu bu çalışma, dünya genelinde telekomünikasyon ağlarının gelecekteki siber güvenlik risklerine karşı daha dirençli olmasını sağlayacak. Bu önemli dokümana katkı sağlayarak, telekomünikasyon sektörü için kritik olan kuantum sonrası döneme hazırlıkta ülkemiz adına öncülük etmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Turkcell olarak, sektörümüzle ilgili uluslararası standartları belirleyip, bu standartlara uyumu sağlayacak stratejiler geliştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."


GSMA Kuantum Sonrası Telekomünikasyon Ağı Görev Gücü (PQTN) Hakkında

  • Kuantum Sonrası Telekomünikasyon Ağı Görev Gücü (PQTN), telekomünikasyon sektörünü kuantum sonrası güvenlik tehditlerine hazırlamak amacıyla GSMA bünyesinde oluşturulmuş bir küresel iş birliği platformudur. Ana amacı, telekom operatörleri için kuantum sonrası kriptografiye geçişte en iyi uygulamaları ve standartları belirleyerek güvenliği sağlamak olan PQTN, dünya çapında 50'den fazla operatör ve teknoloji şirketinin katılımıyla bu kritik geçişi yönlendirmekte ve sektörde siber dayanıklılığı artırmayı hedefliyor.

GSMA’in söz konusu raporuna
adresinden ulaşılabiliyor.




#Turkcell
#kuantum
#GSMA
#kriptografi

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