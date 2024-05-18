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Ekonomi

Turkcell 30. yılını 616 ortağıyla kutladı

Türkiye’nin en büyük GSM operatörlerinden Turkcell 30. yılını 616 iş ortağıyla kutladı. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, "Turkcell bugün sadece bir ses ve data operatörü değil, aynı zamanda Türkiye'nin dijital dönüşümünün lokomotifi ve dönüştürücü gücü" dedi.

04:00 - 18/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:49 - 18/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Turkcell, 30'uncu kuruluş yıl dönümünde iş ortaklarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir araya geldi. "Bir Olmak Tek Olmak" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Turkcell'in 616 iş ortağı katıldı. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Turkcell'in sadece bir ses ve data operatörü olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin dijital dönüşümünün lokomotifi ve dönüştürücü gücü olduğunu belirtti.

BAŞARIMIZIN SIRRI TEK VÜCUT OLMAK

Turkcell Genel Müdürü Koç, Turkcell'in iş ortaklarıyla 30 yıldır tek ve bir olarak hareket ettiğini belirtti. Turkcell'in başarısının formülünün tek vücut olmak, birlikte aynı duyguları hissetmek ve aynı hedefe hep beraber koşmak olduğunu kaydeden Koç, en büyük kazançlarının mağazalarına gelen 41 milyon müşterisiyle 30 yıldır kurdukları gönül bağı olduğunun altını çizdi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN LOKOMOTİF GÜCÜYÜZ

Ekosistemlerinde değerli şirketler barındırdıklarını paylaşan Koç, "Turkcell bugün sadece bir ses ve data operatörü değil, aynı zamanda Türkiye'nin dijital dönüşümünün lokomotifi ve dönüştürücü gücü. Milyonlarca insan gibi yüzbinlerce şirket de Turkcell'in güçlü altyapısı ve teknolojisiyle çalışıyor. Teknolojinin olduğu her yerde Turkcell var, her şey Turkcell'le çalışıyor, Turkcell herkesle çalışıyor. Önümüzdeki dönemde yapay zeka teknolojileri, siber güvenlik, veri ve enerji alanlarında müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. En önemli hedefimiz Turkcell'den en az bir Turkcell daha çıkarmak" ifadelerini kullandı.



#Turkcell
#Ekonomi
#Teknoloji
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