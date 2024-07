New York'ta gong Turkcell için çaldı

Turkcell, 24 yıldır işlem gördüğü New York Borsası’nda (NYSE), şirketin 30’uncu kuruluş yılı dolayısıyla gong töreni düzenledi. Tören Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, yönetim kurulu üyeleri, Turkcell yöneticileri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. İstanbul ve New York borsalarına aynı anda kote olan Turkcell’in 30’uncu yılı vesilesiyle dün düzenlenen törende konuşan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "Sadece New York Borsası'nda değil, aynı zamanda Borsa İstanbul'da da kote olan Türkiye'deki tek şirketiz. Bu anlamda bizim için çok önemli, çok gurur duyduğumuz bir gün. Çünkü New York'ta, dünyanın finans merkezinde Türk bayrağımızı dalgalandırdık" diye konuştu.