New York'ta gong Turkcell için çaldı

Turkcell, 24 yıldır işlem gördüğü New York Borsası’nda (NYSE), şirketin 30’uncu kuruluş yılı dolayısıyla gong töreni düzenledi. Tören Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, yönetim kurulu üyeleri, Turkcell yöneticileri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. İstanbul ve New York borsalarına aynı anda kote olan Turkcell’in 30’uncu yılı vesilesiyle dün düzenlenen törende konuşan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "Sadece New York Borsası'nda değil, aynı zamanda Borsa İstanbul'da da kote olan Türkiye'deki tek şirketiz. Bu anlamda bizim için çok önemli, çok gurur duyduğumuz bir gün. Çünkü New York'ta, dünyanın finans merkezinde Türk bayrağımızı dalgalandırdık" diye konuştu.

30 YILDA 27 MİLYAR DOLAR YATIRIM

8 Temmuz Pazartesi piyasa kapanışıyla çalan gongun ardından düzenlenen toplantıda, şirketin 1994 yılından 2024 yılına kadarki kilometre taşları paylaşıldı. Koç, Türkiye'nin verisinin ülkede kalması için altyapı hazırlıkları yaptıklarını belirterek, "30 yılda sektörümüze, ülkemize ve toplumun her kesiminden insanımıza yaptığımız yatırımlarımız 27 milyar dolara ulaştı. Türkiye’nin Turkcell’i olarak bu yatırımlara devam edecek, ülkemizi ‘küresel veri üssü’ konumuna taşımayı hedefleyeceğiz" dedi. Koç, Turkcell'in 1994'te mobil operatör olarak kurulduğunu şu anda uçtan uca teknoloji sağlayıcısı teknoloji şirketine dönüştüklerini anlattı.

YENİ VERİ MERKEZİ ŞİRKETİ KURACAK

Ali Taha Koç, TDC adıyla kurulacak yeni şirketin hedefinin, Türkiye’yi ‘veri sahipliği’ alanında küresel arenada söz sahibi yapmak olduğunu kaydetti. Koç, yeni yatırımları konusunda şunları söyledi: “TDC Veri Barındırma Hizmetleri ismiyle kuracağımız şirketimizin iş hedefi; ülkemizi dünyanın en önde gelen veri ve bulut teknolojileri üslerinden biri haline getirmek. Avrupa Veri Merkezimizle birlikte, bu alanda bugüne kadar yaptığımız yatırımlar 350 milyon doları aştı. Bu adımları, Türkiye’yi yakın coğrafyanın veri üssüne dönüştürmek için attık.”

Koç, Turkcell'in artık sadece bir mobil telekomünikasyon operatörü olmadığını; vatandaşlara farklı dijitak ve teknolojik hizmetlerle her alanda dokunan bir şirket olduğunu sözlerine ekledi.

DİJİTAL TEKNOLOJİ ŞİRKETİYİZ

İnternet sağlayıcılığından dijital ödeme sistemlerine, mobil mesajlaşma uygulamasından dijital müzik platformuna, veri merkezinden bulut teknolojilerine kadar çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiklerini söyleyen Koç, “Bunların yanı sıra e-ticaretten, oyun sektörüne, çağrı merkezi işletmeciliğinden enerji üretimine ve daha pek çok alanda faaliyet gösteren farklı şirketlerimizle yenilikçi çözümler sunuyoruz. Kişilerin ve kurumların dijital dönüşüm ihtiyaçlarının tamamını karşılıyoruz. Bu yüzden kendimizi uçtan uca teknoloji sağlayıcısı olarak tanımlıyoruz” bilgisini verdi.







