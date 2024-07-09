Mühimmat bırakan yerli İHA Boyga'nın ilk ihracatı yapıldı: Terörle mücadelede etkin bir şekilde kullanılabilecek

Güleryüz, tüm bu başarılardan sonra Türk ordusunun envanterine kazandırdıkları Boyga'nın da ilk uluslararası satışını bir Afrika ülkesine yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:





"Böylece geliştirdiğimiz, sahada kendini başarıyla kanıtlayan taktik mini İHA ailemizin tüm üyelerini ihraç ederek önemli bir başarı sağladık. Sahada sürpriz etki yaratan ve etkili olan İHA'larımızın yeni ihracatları için görüşmelerimiz de sürüyor. Ordumuz başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin taleplerini de karşılamak için mini İHA alanındaki üretim kapasitemizi de artırdık.





Ukrayna-Rusya savaşı özellikle bu dronların ve mühimmat bırakabilen İHA'ların sahada ne kadar oyun değiştirici bir unsur olduğunu bir kez daha gösterdi. Boyga, milli ve özgün yazılımı, özel olarak geliştirilmiş mühimmatı ve kestirim algoritması ile kullanıcılara sahada ciddi bir avantaj sağlıyor. Yüksek irtifalardan, hedefleri tam hassasiyetle vurabilen Boyga'nın bu sayede düşman tarafından tespit edilmesi güç."



