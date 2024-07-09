Aktif vergisi yerinde fikir

Yeni Şafak’ın pandemi, depremler ve küresel krizin ekonomiye etkilerini azaltmak amacıyla zenginden bir defaya mahsus "aktif vergisi" alınması yönündeki teklifi kamuoyunda geniş yankı buldu. Gelir İdaresi'ne sunulmuş 2023 beyannameleri üzerinden alınacak yüzde 0,5-1'lik ilave verginin Hazine'yi daha fazla borçlanmaktan kurtarması beklenirken, iş dünyası çevreleri çağrımıza destek verdi. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sıkıntıların aşılması için her kesimin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, uygulanacak ilave verginin orta ve uzun vadede ekonomiye can suyu olacağına dikkat çekti.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, dayanışmanın bir parçası olarak “aktif vergisi” önerisinin gayet yerinde ve uygulanabilir bir fikir olduğunu söyledi. Aydın, “Varlıklı insanlarımızın içinde bulunduğumuz koşullar göz önüne alındığında bu çağrıya destek verecekleri aşikardır” dedi.

YASAL DÜZENLEME GETİRİLMESİ YETERLİ

Kovid-19 salgınının ekonomiye maliyetinin milyar dolarları, son yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin geçen yılki yansımasının da 1 trilyon lirayı bulduğunu ifade eden Aydın, şunları kaydetti: “Böyle dönemlerde ülke insanımız dün olduğu gibi bugün de üzerine düşeni ziyadesi ile yapacaktır. Yeni Şafak Gazetesi’nin gündeme getirmiş olduğu “aktif vergisi” hususu da anlamlı bir çağrıdır. Uygulanması ile büyük bir yük hafifleyecektir. Nihayetinde bir kamu kaynağının ya da devlet eliyle toplanan bir gelirin belirli bir amaç için kullanılması arzu ediliyorsa, onu düzenleyen yasanın ayrıca bir fon tesis etmesi gerekli ve yeterli olacaktır.”

FEDAKÂRLIK ETMEYE RAZIYIZ

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci de sanayiciler olarak ekonominin düzlüğe çıkması için ellerinden gelen fedakarlığı göstermeye razı olduklarını dile getirerek, "Ancak bu fedakarlığın yönü tek taraflı değil çift taraflı olmalıdır. Ayrıca vergiye konu olan maddi ve mali unsurların da gerekli denetimlerle doğru belirlenmesi çok büyük önem arz etmektedir. Böylelikle doğru vergi yapılanmasının önü açılacaktır. Hem tasarruf tedbirleri ile hem de bunun gibi tek seferlik vergilerle bütçede büyük açıklar oluşmadan ekonomimizin düzlüğe çıkacağını ummaktayız” dedi.

TOPLUMSAL MUTABAKAT ŞART

Ülkelerin olağanüstü süreçlerde başvurdukları bir yöntemin de servet vergisi olduğunu anlatan Cottonbox Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut ise, “Avrupa’da 5’ten fazla ülkede farklı uygulama biçimleri var. Burada önemli olan, toplumsal mutabakat. Kayıt dışılığın olduğu bir ortamda, sadece kayıt altındakilerin muhatap olacağı bir vergi, adaletsizlik doğrurur. Bu konu, kamuoyunda çok iyi tartışılmalı. Kayıt dışının bunun içine nasıl alınabileceği de en önemli başlıklardan biri” diye konuştu.

YÜKÜ BİRLİKTE OMUZLAYALIM

6 Şubat 2023 depremlerinin vurduğu 11 ilin yeniden güçlendirilmesi ve zarar gören işletmelerin hızlıca ayağa kaldırılması için büyük bir yardımlaşmaya ihtiyaç duyuluyor. 100 milyar doları aşan maliyetin yükünü hafifletmek amacıyla alınan önlemler yetersiz kalıyor. Oysa Türkiye’de hem yeni ve sağlam konutların hem de depreme dayanıklı iş yerlerinin inşa edilmesi konusunda yeterli kaynağı sağlayabilecek yüzlerce holding ve varlıklı birçok kesim var. Kişi ve kurumların belli bir seviyenin üzerindeki varlığından vereceği yüzde 1’lik katkıyla Türkiye, depremin ağır yükünü kolayca omuzlayabilir.

44 BİN KİŞİ DOLAR MİLYONERİ

Türkiye’nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu’nun 2023’te üretimden satışları 6,4 trilyon lira, kârları ise 937 milyar lira oldu. ABD iş dünyası dergisi Forbes'in nisanda açıkladığı 2023 Milyarderler Listesi'nde Türkiye'den 26 isim yer alıyor. Ülkemizde 1 milyon dolar ve üzerinde serveti bulunan kişi sayısı 44 binden fazla. “Özel Servet Göçü Raporu 2023” sonuçlarına bakıldığında da Türkiye’de 44 bin 500 kişinin dolar milyoneri olduğu görülüyor. Rapor, Türkiye'ye 2022 yılında 300 milyonerin taşındığını da gözler önüne serdi.







