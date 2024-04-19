Turkcell 30'uncu yılını avantajlarla kutlayacak

Turkcell 30'uncu yaşını yıl boyu sürprizlerle kutlayarak, müşterilerine pek çok avantaj sağlayacak. Abonelerin paketindeki GB ve dakikalar ikiye katlanırken, gençlere yönelik sinema ve yemek gibi birçok kampanya yıl boyu devam edecek. Genel Müdür Ali Taha Koç, Turkcell'in 30'uncu yılını kutlayarak, "Ülkemizin küresel arenadaki gücünü artıracak ve toplum için daha faydalı bir dijital gelecek ortaya koyacak yatırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

ALT YAPIMIZDAN FAYDALANIYORLAR

Ekosistemlerinden çok değerli şirketler barındırdıklarından söz eden Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:"Milyonlarca insan gibi yüzbinlerce şirket de Turkcell'in güçlü altyapısı ve teknolojisiyle çalışıyor. Bugün görüyoruz ki hizmet verdiğimiz kişi ve kurumlar sadece Turkcell sim kartına sahip olanlar değil. Şehir hastaneleri, havalimanları gibi kritik alanlarda altyapımızdan faydalananlar da otonom sistemlere sağladığımız dijital teknolojilerimizi kullananlar da bizim için Turkcell'li."

KUANTUM ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Koç, sözlerine şunları ekledi: "Dijital operatör yetkinliğimize entegre bir biçimde, üretken yapay zeka teknolojilerini kullanıyor, uydu teknolojilerini test ediyor, kuantum teknolojileri üzerinde çalışıyoruz. Türkiye'nin lider teknoloji ve sistem entegratörü pozisyonumuzu koruyacak, uçtan uca teknoloji sağlamaya devam edeceğiz. Bütüncül bir bakışla ele aldığımız AR-GE çalışmalarımız, dijital iş servislerimiz, enerji ve bulut bilişim operasyonlarımız, veri merkezi ve siber güvenlik faaliyetlerimiz 30’'uncu yılımızın stratejik odak alanları."

Yatırıma odaklandık

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç: "30 yıllık tarihimiz boyunca insanımızın ihtiyaçlarında, eğitimden spora, kültür-sanattan sürdürülebilirliğe, her yaş grubundan ve toplumun her kesiminden milyonlarca vatandaşımızın yanında olduk. Ülkemizin küresel arenadaki gücünü artıracak ve toplum için daha faydalı bir dijital gelecek ortaya koyacak yatırımlarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.







