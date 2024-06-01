Turkcell yapay zekaya odaklandı

Yapay zekanın tüm boyutlarıyla konuşulduğu bir programa katıldıklarını kaydeden Koç, "Şu anda yapmış olduğumuz bütün projelerde yapay zekayı etik kurallar dahilinde geliştiriyoruz" dedi. Turkcell'in teknolojiye verdiği önemi vurgulayan Koç, bu anlamda birçok yapay zeka projesi gerçekleştirdiklerini, bunları uluslararası paydaşlarla paylaştıklarını ve söz konusu teknolojiyi geliştirmeyi ele aldıklarını söyledi.

Turkcell’in 2020'de yapay zekanın etik kurallarını yayınladıklarını hatırlatan Koç, şunları kaydeti: "Yapa zeka, hepimizin gündeminde olması gereken bir konu. İyi insanların elinde insanlara faydalı olabilecek bir teknoloji, kötü insanların elinde ise kötüye kullanılabilir. Bundan dolayı bu tür organizasyonlarda yapay zekanın etik kullanımı konusunda yapmış olduğumuz çalışmaları anlatıyoruz. 41 milyon kullanıcıyla Türkiye'nin en büyük mobil operatörü olarak dijital dönüşümünün lokomotifiyiz."