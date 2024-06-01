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Ekonomi

Turkcell yapay zekaya odaklandı

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından Cenevre'de düzenlenen ‘İyilik için Yapay Zeka Küresel Zirvesi 2024’ programına katıldı.

04:00 - 1/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:36 - 1/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Ali Taha Koç
Ali Taha Koç

Yapay zekanın tüm boyutlarıyla konuşulduğu bir programa katıldıklarını kaydeden Koç, "Şu anda yapmış olduğumuz bütün projelerde yapay zekayı etik kurallar dahilinde geliştiriyoruz" dedi. Turkcell'in teknolojiye verdiği önemi vurgulayan Koç, bu anlamda birçok yapay zeka projesi gerçekleştirdiklerini, bunları uluslararası paydaşlarla paylaştıklarını ve söz konusu teknolojiyi geliştirmeyi ele aldıklarını söyledi.

TÜRKİYE'NİN DİJİTAL LOKOMOTİFİYİZ

Turkcell’in 2020'de yapay zekanın etik kurallarını yayınladıklarını hatırlatan Koç, şunları kaydeti: "Yapa zeka, hepimizin gündeminde olması gereken bir konu. İyi insanların elinde insanlara faydalı olabilecek bir teknoloji, kötü insanların elinde ise kötüye kullanılabilir. Bundan dolayı bu tür organizasyonlarda yapay zekanın etik kullanımı konusunda yapmış olduğumuz çalışmaları anlatıyoruz. 41 milyon kullanıcıyla Türkiye'nin en büyük mobil operatörü olarak dijital dönüşümünün lokomotifiyiz."



#Turkcell
#Yapay Zeka
#Teknoloji
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