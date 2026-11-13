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Microsoft'ta saatler süren kesintinin nedeni belli oldu

20:37, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 20:44, 13/11/2026, Cuma
AA
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Microsoft, Microsoft 365, Outlook ve Teams gibi hizmetlerinde yaşanan erişim sorununun ardından geniş çaplı iyileşme sağlandığını açıkladı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, Outlook ve Teams başta olmak üzere hizmetlerinde yaşanan küresel erişim sorununun ardından geniş çaplı toparlanma sağlandığını açıkladı. Kesintinin siber saldırı veya yapay zekayla değil, ağ kapasitesini artırmaya yönelik çalışma sırasında yapılan teknik bir değişiklikle bağlantılı olduğu belirtildi. Temel sorun giderilirken bazı bölgelerde çalışmalar sürüyor. 70'ten fazla ülkede kullanıcıları etkileyen kesinti, kamu kurumları ve şirketlerin e-posta, takvim ve çevrim içi toplantı faaliyetlerini aksatmıştı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, bazı hizmetlerinde yaşanan erişim sorununun ardından hizmetlerinin genelinde geniş çaplı iyileşme ve istikrar sağlandığını bildirdi.

Şirketin açıklamasında, olayın müşteriler ve iş ortakları üzerinde yol açtığı aksaklıktan dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtildi. Kullanıcıların hizmetlere duyduğu güvenin ve bu güvenin beraberinde getirdiği sorumluluğun ciddiye alındığı ifade edildi.

Kesintinin nedeni teknik sorun

Hizmetlerin genelinde geniş çaplı bir toparlanma ve istikrar gözlemlendiği aktarılan açıklamada, kesintinin siber faaliyetler veya yapay zekayla bağlantılı olmayan teknik bir sorundan kaynaklandığı bilgisi verildi.

Sorun, daha önce gerçekleştirilen bir ağ kapasitesi yükseltme çalışması sırasında ortaya çıktı ve yakın zamanda yapılan bir ağ değişikliğinin ardından kendini gösterdi. Temel sorun giderildi, henüz hizmetleri yeniden sağlanmamış müşteriler ve bölgeler için ise çalışmalar sürüyor.

Hizmetler kademeli olarak yeniden devreye alındı

Talebin büyüklüğü nedeniyle hizmetlerin kademeli olarak yeniden devreye alındığı kaydedildi. Her aşamada sistemlerin istikrarı doğrulandı. Açıklamaya göre bu yaklaşım süreci uzatsa da hizmetlerin istikrarlı şekilde yeniden sağlanmasına yardımcı oldu.

Şirket, incelemesinin tamamlanmasının ardından bir rapor yayımlayacağını duyurdu.

Saatler süren kesinti faaliyetleri aksatmıştı

Microsoft'un Microsoft 365, Outlook ve Teams gibi hizmetlerinde 12 Kasım'da erişim sorunları yaşandığına ilişkin kullanıcı bildirimleri gelmeye başlamıştı.

Şirketin önceki açıklamalarında, birden fazla bölgedeki altyapının belirli bölümlerinde yük artışı tespit edildiği ve bu durumun bağlantı hatalarına yol açmış olabileceği belirtilmişti. Artan yükün trafik artışından kaynaklanmadığı, bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kalmasının kalan altyapı üzerindeki yükü artırdığı ifade edilmişti. Bu sunucuların yeniden hizmete alınması için çalışmalar yürütüldüğü kaydedilmişti.

Saatler süren kesinti sırasında 70'ten fazla ülkedeki kullanıcılar erişim sorunları bildirdi. Dünya genelinde kamu kurumlarının ve şirketlerin faaliyetlerinde aksamalar yaşandı. İş dünyasında yaygın olarak kullanılan Outlook ve Teams gibi hizmetlerdeki sorunlar, kullanıcıların e-postalarına erişme, takvimlerini yönetme ve çevrim içi toplantı düzenleme gibi işlemlerini aksattı.


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Microsoft çöktü: 74 ülkede hizmetlere erişim sorunu

Başlıklar :microsoftmicrosoft 365outlookteams
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Microsoft'ta saatler süren kesintinin nedeni belli oldu
Microsoft, Microsoft 365, Outlook ve Teams gibi hizmetlerinde yaşanan erişim sorununun ardından geniş çaplı iyileşme sağlandığını açıkladı.
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