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Ekonomi

Boykot darbesi: Soykırım finansörleri KFC ve Pizza Hut zarar bilançolarını açıkladı

İşgalci İsrail’e maddi destek sağladıkları gerekçesiyle boykot listesinde bulunan KFC ve Pizza Hut satışlarında ciddi düşüşler medyana gelirken uğradıkları zarar bilançolarına yansıdı. Yum! Brands'in geliri, söz konusu dönemde 1,8 milyar dolar olan piyasa beklentisinin altında kaldı. KFC'nin satışları, ikinci çeyrekte Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da yüzde 11 azaldı. Pizza Hut'ın da Orta Doğu ve Afrika'daki satışları yüzde 6 düştü.

22:29 - 6/08/2024 Salı
Güncelleme: 22:44 - 6/08/2024 Salı
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ABD'li restoran zincirleri KFC ve Pizza Hut'ın satışları düştü.
ABD'li restoran zincirleri KFC ve Pizza Hut'ın satışları düştü.

Müslüman liderler Gazze’de yaşanan soykırım karşısında elleri kolları bağlı dururken vatandaşın gerçekleştirdiği boykot meyvelerini vermeye devam ediyor.

Siyonist İsrail’e maddi açıdan destek verdiği kamuoyunca bilinen firmalara uygulanan boykot sonrası ABD’nin en büyük fast food zincilerinden olan KFC ve Pizza Hut'ın Orta Doğu'daki satışları sert düştü.

KFC, Pizza Hut ve Taco Bell restoranlarının sahibi ABD'li restoran işletmeciliği şirketi Yum! Brands, bu yılın ikinci çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yum! Brands'in geliri ikinci çeyrekte yüzde 4 artarak 1,76 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 1,69 milyar dolar gelir elde etmişti.
Yum! Brands'in geliri, söz konusu dönemde 1,8 milyar dolar olan piyasa beklentisinin altında kaldı.
Şirketin net karı ise ikinci çeyrekte yüzde 12 azalışla 367 milyon dolara geriledi. Yum! Brands, geçen sene ikinci çeyrekte 418 milyon dolar kar etmişti.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,46 dolar olan şirketin hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 1,28 dolara geriledi.

KFC ve Pizza Hut'ın Orta Doğu'daki satışları azaldı

Yum! Brands'in küresel aynı mağaza satışları ise bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1 azalış kaydetti.

Şirket bünyesindeki restoran zincirlerinden KFC ve Pizza Hut'ın aynı mağaza satışları ikinci çeyrekte yüzde 3'er azaldı. Taco Bell'in aynı mağaza satışları ise yüzde 5 arttı.

Kısaca "KFC" olarak bilinen Kentucky Fried Chicken'ın satışları, ikinci çeyrekte Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da yüzde 11 azaldı. Pizza Hut'ın da Orta Doğu ve Afrika'daki satışları yüzde 6 düştü.

KFC ve Pizza Hut, İsrail'e destek veren uluslararası firmalara yönelik boykotun hedefindeydi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle boykotların hedefi haline gelen firmalardan KFC ve Pizza Hut'ın satışları, geçen yılın son çeyreği ile bu yılın ilk çeyreğinde de Orta Doğu'daki çatışmalardan olumsuz etkilenmişti.

KFC'nin satışları, geçen yılın son çeyreğinde Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da yüzde 5 azalmıştı. Aynı dönemde Pizza Hut'ın da Orta Doğu ve Afrika'daki satışları yüzde 3 düşmüştü.

Bu yılın ilk çeyreğinde de KFC'nin satışları, Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da yüzde 5 düşüş kaydetmişti. Pizza Hut'ın da Orta Doğu ve Afrika'daki satışları ilk çeyrekte yüzde 8 azalmıştı.


Oyuncu Sinan Albayrak’tan yetkililere boykot çağrısı: Yabancı ürünlerin yanında yerli muadili satma zorunluluğu getirilsin

Sanatçı Sinan Albayrak, Türkiye’deki İsrail ürünleri tekeline ve esnafın duyarsızlığına isyan etti. Sinan Albayrak, sözleriyle büyük takdir topladı. Gittiği bir köydeki bakkaldan paylaşımda bulunan Albayrak, raflarda katil İsrail'in ürünleri dışında herhangi bir ürün bulamadığından dolayı şikayetini dile getirerek boykot çağrısında bulundu. Albayrak, söz konusu paylaşımında, “Yabancı ürünlerin yanında yerli muadili satma zorunluluğu getirilsin” sözleriyle yetkililere seslendi. Oyuncu Sinan Albayrak’ın söz konusu paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirdi. Çok sayıda vatandaş, yarattığı farkındalıktan ötürü ve tutumundan dolayı Albayrak’ı tebrik etti.


#KFC
#Pizza Hut
#Yum! Brands
#Boykot
#İsrail
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