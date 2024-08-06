Müslüman liderler Gazze’de yaşanan soykırım karşısında elleri kolları bağlı dururken vatandaşın gerçekleştirdiği boykot meyvelerini vermeye devam ediyor.
Siyonist İsrail’e maddi açıdan destek verdiği kamuoyunca bilinen firmalara uygulanan boykot sonrası ABD’nin en büyük fast food zincilerinden olan KFC ve Pizza Hut'ın Orta Doğu'daki satışları sert düştü.
Geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,46 dolar olan şirketin hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 1,28 dolara geriledi.
KFC ve Pizza Hut'ın Orta Doğu'daki satışları azaldı
Yum! Brands'in küresel aynı mağaza satışları ise bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1 azalış kaydetti.
Şirket bünyesindeki restoran zincirlerinden KFC ve Pizza Hut'ın aynı mağaza satışları ikinci çeyrekte yüzde 3'er azaldı. Taco Bell'in aynı mağaza satışları ise yüzde 5 arttı.
KFC ve Pizza Hut, İsrail'e destek veren uluslararası firmalara yönelik boykotun hedefindeydi
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle boykotların hedefi haline gelen firmalardan KFC ve Pizza Hut'ın satışları, geçen yılın son çeyreği ile bu yılın ilk çeyreğinde de Orta Doğu'daki çatışmalardan olumsuz etkilenmişti.
KFC'nin satışları, geçen yılın son çeyreğinde Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da yüzde 5 azalmıştı. Aynı dönemde Pizza Hut'ın da Orta Doğu ve Afrika'daki satışları yüzde 3 düşmüştü.
Bu yılın ilk çeyreğinde de KFC'nin satışları, Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da yüzde 5 düşüş kaydetmişti. Pizza Hut'ın da Orta Doğu ve Afrika'daki satışları ilk çeyrekte yüzde 8 azalmıştı.