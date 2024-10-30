Bu mesleği yapan sadece dört kişi kaldı: Haftalık 5 bin TL'ye çırak bulamıyorum

“Kalaylama ürünlerine talebimiz çok”





Ev hanımlarının yanı sıra lokanta ve restoranlarında kalaya talebinin çok olduğunu belirten Çalı, “Biz kalay işlemini yapıyoruz. 5 TL'den başlayıp 200 TL'ye kadar kalaylama işlemi yapıyoruz. Ev hanımlarının yanı sıra lokantalardan da çok talep alıyoruz. Lokantalarda bakır tabaklarda ve ürünlerde yemek yemek vatandaşların en sevdiği şey. O yüzden talebimiz çok oluyor” ifadelerini kullandı.