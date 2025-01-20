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CHP Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı

CHP Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:2620/01/2025, Pazartesi
G: 20/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cem Aydın gözaltında
Cem Aydın gözaltında

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili paylaşımdan dolayı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Başkanı
Cem Aydın
'ın sabah saatlerinde gözaltına alındığı belirtildi.

Çağlayan Adliyesi'ne götürülen Aydın'ın evinde de arama yapıldığı belirtildi.


CHP Kağıthane Gençlik Kolları İlçe Sekreteri avukat Gökhan Işık Ulutaş, Aydın'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı
Akın Gürlek'
le ilgili paylaşım nedeniyle gözaltına alındığını belirtti.

Bahsi geçen paylaşım şu şekilde;

Soruşturma başlatıldı


Gürlek hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a "Kamu görevlisine hakaret" ve "Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma da başlatıldı.


Cem Aydın CHP Gençlik Kolları 17. Olağan Kurultayı'nda tek aday olarak CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı seçilmişti.


#CHP
#gençlik
#gözaltı

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