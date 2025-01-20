CHP Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili paylaşımdan dolayı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Çağlayan Adliyesi'ne götürülen Aydın'ın evinde de arama yapıldığı belirtildi.
Soruşturma başlatıldı
Gürlek hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a "Kamu görevlisine hakaret" ve "Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma da başlatıldı.
Cem Aydın CHP Gençlik Kolları 17. Olağan Kurultayı'nda tek aday olarak CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı seçilmişti.