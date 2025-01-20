CHP Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı

Çağlayan Adliyesi'ne götürülen Aydın'ın evinde de arama yapıldığı belirtildi.

le ilgili paylaşım nedeniyle gözaltına alındığını belirtti.

le ilgili paylaşım nedeniyle gözaltına alındığını belirtti.

Bahsi geçen paylaşım şu şekilde;

Bahsi geçen paylaşım şu şekilde;

Gürlek hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a "Kamu görevlisine hakaret" ve "Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma da başlatıldı.