CHP’li akrabalar Giresun’u istilâ etti

Torpil, liyakat ve kayırmacılık konusunda sık sık gündeme gelen CHPli belediyeler, kadrolaşmada sınır tanımıyor. Giresun’da da CHP’li belediye başkanının Fuat Köse ve CHP İl Başkanı Gökhan Şenyürek’in icraatlarını konuşuyor. CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek’in yengesi Figen Önal, Espiye Belediyesi’nde Başkan Vekili görevine atanırken, bacanağı Taner Yazıcı, Giresun Belediyesi Başkan Vekili olarak atandı.

BİRDEN FAZLA MAAŞ ALANLAR VAR

Şenyürek’in sekreteri Metine Birleş’in de basın biriminin başına getirildiği öğrenildi. Başkan Köse, kuzeninin oğlu Burak Köse’yi makam şoförü olarak atarken, teyzesinin torunu Bora Yakarışık’ı Özel Kalem Müdürü olarak görevlendirdi. CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Eren Aydın’ın da başkan yardımcısı olarak atandığı ve belediyeye bağlı şirketlerde yönetim kurulu adı altında birden fazla maaş aldığı ileri sürüldü.

AKRABAYA BOL KEPÇE

CHP İl Başkan Yardımcısı Havva Ceylan’ın, 4 asgari ücret karşılığında belediyeye bağlı bir şirketin yöneticisi olarak atanması tepkilere neden oldu. Ayrıca CHP Merkezi İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatmagül Bilen Topçuoğlu, sosyal tesislerden sorumlu müdür olarak görevlendirilirken, kendisine araç tahsisi yapıldı ve birçok yakın akrabasının belediyede işe alındığı iddia edildi. Yakınlarına, yandaşlarına bol kepçe dağıtan Başkan Köse’nin maaş artış sözü ve çalışanların ikramiyelerini ise ödemediği iddia edildi.

SEÇİM VAADİ UNUTULDU

AK Parti döneminde, performans düşüklüğü nedeniyle sözleşmesi yenilenmeyen 38 personel, konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkeme işten atılan memurları haklı bulurken, üst mahkeme olana Danıştay, belediyenin aldığı kararı haklı buldu. CHPli belediye ise Danıştay’ın kararına rağmen sözleşmesi iptal edilen memurları işe alması, belediye meclisinde tartışma yarattı. AK Partili belediye meclis üyeleri CHP döneminde alınan ve aralarında yönetici yakınlarının da bulunduğu yüzden fazla kişi hakkında muhalefet şerhi düştü.

Memurun işini işçiler yapıyor

CHP’li belediyenin, AK Parti döneminde işe alınan 24 sözleşmeli memurun kadrolarını iptal etmesi tartışmalara neden olurken, memurların yapması gereken işlerin işçilere yaptırıldığını ve bu durumun hukuki sorunlara neden olacağı belirtildi. Belediyenin ödenek sıkıntısı nedeniyle bazı kadroları iptal etmesi tepkilere nede oldu.











