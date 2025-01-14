Kemal Bey’in kontenjanları CHP yolunda

Uzun CHP’ye daha yakın bir görünüm sergilemesine rağmen Enginyurt, Kılıçdaroğlu’nu destekleyen açıklamalarını sürdürmüş, Meclis’te de Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile öne çıkan Ali Öztunç gibi isimlerle birlikte boy göstermişti. Söz konusu iki isim 2023 seçimlerinde Kılıçdaroğlu’nun kurduğu 6’lı Masa kontenjanından CHP listelerinde yer verilen 39 vekil arasında yer almıştı. MHP kökenli bir isim olan Enginyurt, sonrasında yoluna DP’de devam etmişti. Enginyurt, son seçimlerde CHP listelerinden seçildikten sonra DP’ye dönmüş, geçtiğimiz haftalarda da istifa etmişti.