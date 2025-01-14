Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Kemal Bey’in kontenjanları CHP yolunda

Kemal Bey’in kontenjanları CHP yolunda

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0014/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Salih Uzun, Cemal Enginyurt.
Salih Uzun, Cemal Enginyurt.

Demokrat Parti’den (DP) istifa eden Cemal Enginyurt ve Salih Uzun’un üzerlerindeki Kemal Kılıçdaroğlu gölgesine rağmen ana muhalefet CHP’ye katılacakları iddia edildi.

Uzun CHP’ye daha yakın bir görünüm sergilemesine rağmen Enginyurt, Kılıçdaroğlu’nu destekleyen açıklamalarını sürdürmüş, Meclis’te de Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile öne çıkan Ali Öztunç gibi isimlerle birlikte boy göstermişti. Söz konusu iki isim 2023 seçimlerinde Kılıçdaroğlu’nun kurduğu 6’lı Masa kontenjanından CHP listelerinde yer verilen 39 vekil arasında yer almıştı. MHP kökenli bir isim olan Enginyurt, sonrasında yoluna DP’de devam etmişti. Enginyurt, son seçimlerde CHP listelerinden seçildikten sonra DP’ye dönmüş, geçtiğimiz haftalarda da istifa etmişti.




#siyaset
#DP
#Cemal Enginyurt
#Salih Uzun

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Miraç Kandili için geri sayım başladı! İşte 2025 Kandil tarihleri