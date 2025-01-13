Bay Kemal’in ekibi ‘bildiri’ takibinde

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekilleri bildiri hazırlığı içerisinde. Bildiride genel merkez ve Özgür Özel’in uyarılması bekleniyor. Bu uyarının altında ise güçlü bir milletvekili grubunun imzası bulunacak. Bu bildirinin yayınlanmaması için ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel yeni plan yaptı.

VEKİLLERDEN İKNA TURU

Özel’in milletvekilleri içerisinde ağırlığı olan bazı kişilerden yardım istediği bildirildi. Yönetimin muhalif vekiller ile görüşmesini istenilen vekiller arasında grup başkanvekilleri Murat Emir, Ali Mahir Başarır da bulunuyor. Etkinliği olan Erdoğan Toprak, Tekin Bingöl, Bülent Tezcan gibi milletvekilleri de Özel’in vekiller ile konuşan isimler arasında. Görüşmelerde yapılan son seçimlerden partinin başarılı çıktığı hatırlatılarak, bunun genel seçimler de süreceği, bu nedenle bildirinin partiye zarar vereceği teması işleniyor.

Grup başkanvekillerinin TBMM’de diğer isimlerin ise genel merkezde vekiller ile görüşmesinde bazı isimler bildiri yayımlamaktan vazgeçmeye sıcak baktığı belirtildi. Muhalif isimler ise sayı azalsa bile bildirinin yayımlanmasından yana tavrını devam ettiriyor. Bu kapsamda vekillerin muhalif isimler ile halen görüşmeye devam edeceği belirtiliyor.







