Türkiye'ye duadan CHP neden rahatsız?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik, “Halep Kalesi’ne asılan ay yıldızlı al sancak CHP’ye niye dokunuyor? Hama’nın, Humus’un, Şam’ın, Dera’nın camilerinde Türkiye için yapılan dualar, sizde neden hazımsızlık oluşturuyor? Emevi Camii’nde kılınan namaza, edilen duaya, CHP yönetiminin bu kadar tepki göstermesinin asıl sebebi nedir?” dedi. Erdoğan, Hasan Güngör Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen partisinin Denizli 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.





ORYANTALİST KODLARINDAN KURTULAMADILAR

Erdoğan, “Lafa gelince ‘Atatürk’ün kurduğu partiyiz.’ derler. Ömrünün üçte biri savaş meydanlarında geçen gazinin, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da verdiği mücadeleyi bilmezler. Tek parti faşizminin, ırkçı, oryantalist kodlarından kendilerini bir türlü kurtaramadılar. İşte biz böyle bir muhalefete, böyle bir zihniyete rağmen Türkiye’yi bu seviyelere taşıdık” dedi.





LİDERLER BAŞARIMIZI TEYİT EDİYOR

22 yılda sadece Türkiye’nin ekonomisini, diplomasini, ihracatını değil, aynı zamanda itibarını, etkinliğini, Türkiye’nin gücünü de büyüttüklerini kaydeden Erdoğan, “Şu anda Avrupa’sı ve Amerika’sı dahil tüm dünyada Türkiye konuşuluyor. CHP’nin örnek aldığı ve millete de örnek gösterdiği ülkelerin tamamında Türkiye’nin askeri, savunma sanayi ve diplomatik başarıları konuşuluyor. Sayın Trump dahil tüm dünya liderleri Türkiye’nin başarısını, Türkiye’nin artan bölgesel nüfuzunu teyit ediyor. Türkiye zincirlerinden kurtuldukça, ayağına ve zihnine vurulan prangaları parçaladıkça, gücünü ve potansiyelini en üst seviyede kullanıyor. Ülkemizdeki muhalefet ne yazık ki bunların hiçbirini görmüyor. Şunu da bilmenizi isterim. Bunlar sadece birer başlangıç. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız” değerlendirmesinde bulundu.





KUYRUK ACISINI BİLİYORUZ

Erdoğan, Suriye’de gövdesinde taş yerine kalp taşıyan herkesin mutlu olacağı büyük halk ihtilali gerçekleştiğini vurgulayarak, şunları söyledi: “Ama bakıyorsunuz CHP tarafında bir matem havası var. Şam’daki müttefiklerini kaybetmenin şokunu halen atlatamadılar. Fikri akrabalıkları olan Baas rejiminin düşmesini hazmedemediler. Suriye’de ülkemize müzahir bir yönetimin olmasını içlerine sindiremediler. Hadi eski genel başkanlarının kuyruk acısını biliyoruz. Onun Baas rejimi ve Esed sevgisinin altında farklı sebepler vardı ama yeni genel başkanının Suriye’deki halk devriminden niçin

bu kadar rahatsız olduğunu hepimiz merak ediyoruz.”





IRKÇILIĞA NİYE SES ÇIKARMIYORSUN?

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: “Buradan şimdi Sayın Özel’e soruyorum. Halep Kalesi’ne asılan ay yıldızlı al sancak CHP’ye niye dokunuyor? Hama’nın, Humus’un, Şam’ın, Dera’nın camilerinde Türkiye için yapılan dualar, sizde neden hazımsızlık oluşturuyor? Emevi Camii’nde kılınan namaza, edilen duaya, CHP yönetiminin bu kadar tepki göstermesinin asıl sebebi nedir? Suriye’nin 13 yıldır hasretini çektiği istikrara ve huzura kavuşacak olması, Allah aşkına CHP Genel Merkezi’nde neden sorun çıkartıyor? 1 milyon evladını kaybetmiş mazlum Suriye halkıyla alıp veremediğiniz nedir sizin? Haktan, hukuktan dev vurmayı seviyorsunuz. Öyleyse niçin belediye başkanlarınızın hukuk tanımazlıklarına sesinizi çıkarmıyorsunuz? Açıkça ırkçılık yaptığını, hukuku çiğnediğini ekranlarda itiraf eden şahısla ilgili bir açıklamanız, bir kınamanız olacak mı Sayın Özel?”





İSİMLER DEĞİŞSE DE ZİHNİYET DEĞİŞMİYOR

Erdoğan, bir gerçeği özellikle söylemek istediğini ifade ederek, “Muhalefette isimler değişse de maalesef zihniyet değişmiyor. CHP’nin genel başkanlık koltuğunda oturan isimler değişse de hizmet ve yatırım düşmanlığı asla asla değişmiyor. Bunlar çalışmayı sevmiyor değerli kardeşlerim çünkü bunlar tembel” diye konuştu. Denizli’nin bunları anlatan çok sevdiği bir atasözü olduğunu aktaran Erdoğan, “‘Tembele kapıyı ört demişler, yel eser de örter’ demiş. ‘Ağzımızın tadı kaçmasın. Aman konforumuz bozulmasın’ havasındalar. Var ya bir söz; ‘On dönüm bostan, yan gel, yat Osman’ Bu söz bunlarda adeta ete kemiğe bürünmüş” ifadelerini kullandı.





AYDIN-DENIZLI HIZLI TRENINDE SON DÜZLÜK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın 8. Olağan İl Kongresi’nin ardından Aydın-Denizli Otoyolu’nu açtı. Erdoğan, Selçuk Ortaklar, Ortaklar Aydın, Aydın Denizli hızlı tren etüt ve proje işlerini bitirdiklerini kaydederek “Milli Sinyalizasyon Projesi kapsamında 176 kilometre uzunluğundaki Ortaklar-Aydın-Denizli hattında çalışmalarda sona yaklaştık inşallah mart ayında tamamlamayı planlıyoruz" dedi.





Teröristler yeni patronlar arıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli muhaliflerin Şam’ı özgürleştirmesiyle bölücü teröristlerin iyice kapana sıkıştığını söyledi. AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi’nde açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Sınır ötesi operasyonlarımızla Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını 4 yerden kırıp attık. Şimdi kendilerine yeni patronlar arıyorlar. Önlerinde sadece iki tercih var. Ya teröre tövbe edip silah bırakacaklar ya da tasfiye olmaktan kurtulamayacaklar” ifadelerini kullandı.





AĞIR BEDELLER ÖDETTİK

Terör kuşağını dört yerden kırıp atmaları sayesinde terör örgütlerinin efendileri adına Türkiye’yi güneyden çevrelemesine izin vermediklerini vurgulayan Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle: “Terörsüz Türkiye ile şehitlerimize olan borcumuzu ödeyeceğiz. Bölücü örgütün teröründen ülkemizi kurtaracağız. Bölücü örgüte ağır bedeller ödettik. Sınırlarımızdaki terörist varlığını büyük ölçüde bitirdik.”





EMPERYALİST GÜÇLERE GÖZ KIRPIYORLAR

“Kandan beslenen emperyalist güçlere göz kırpıyorlar. Ne yapsalar boş, Türkiye’ye husumet ile varacaklar hiçbir yer yok. Sahadaki gerçekle yüzleşmedikleri sürece ömürleri daha da kısalacak. Hiçbir şey elde edemediler edemeyecekler. El atına binen tez iner. Ya yok olacaklar ya da tasfiye olacaklar. Bizim temennimiz daha fazla yıkım olmadan terör illetinden bölgemizin kurtulmasıdır. Temennimiz bölgemizde huzurun hakim olmasıdır.”





ÖNCE MİLLET ÖNCE MEMLEKET

“Aziz milletimizin irfanına, sağ duyusuna güveniyoruz. Kazanan 85 milyonun kardeşliği, huzuru olacak. Önce millet önce memleket. Bizim var oluş amacımız sadece budur. Bu çizgimizden asla sapmayacağız. Biz içeride ve dışarıda nelerle meşgulken muhalefetin nelerle meşgul olduğunu görüyorsunuz. Ankara’da bol keseden vaat dağıtıyorlar ama kendi işçilerine haklarını vermiyorlar. Liyakat diye meydanlarda kükreyip belediyeleri

üç dört ayda yandaş, akraba hısım çiftliğine çevirdiler.”





7 BELEDIYENIN BORCU 15,5 TON ALTIN

CHP’de kim sabah erken kalkarsa onun borusunun öttüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu partiyi çocuk oyun alanına çevirdiler. Komiklikte birbirleri ile yarışıyorlar. Bir ara elinde hesap makinesi ile kuyumcu kuyumcu geziyordu. SGK’ya olan borçlarını kaç çeyrek olduğunu hesaplamasını tavsiye etmiştim. Bir şeyler karalamış, borçlarını ton olarak hesaplamış. Sadece 7 belediyesinin borcu 15,5 ton altınmış. Kamyon kamyon borçlarını altın cinsinden de hesapladığı için tebrik ediyorum. Kendisine bir ev ödevimiz daha olacak. CHP’li belediyelerin yolsuzluklarını da hesaplarsa fevkalade olur.”



