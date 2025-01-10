Aydın-Denizli Otoyolu açıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan '7,4 milyar lira tasarruf olacak' diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın- Denizli Otoyolu Açılışı'nda önemli açıklamalarda bulundu.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

Yolculuk sürelerinin azaltılması önceliklerimizin ilk sıralarında yer alıyor. Bugün resmi açılışını yaptığımız Aydın-Denizli otoyoluyla karayolu ağımızı biraz daha genişletmiş oluyoruz. 140 km anayol ve 23 km bağlantı yolundan oluşan Aydın-Denizli otoyolumuz toplam 163 km uzunluğa sahip. Uzunluğu 5712 metreye ulaşan 61 köprü, 19 köprülü kavşak 11 bin 672 metre uzunluğunda 18 viyadük, 30 üst geçit, 5 adet otoyol hizmet tesisi yer alıyor. 93 kilometrelik kesimini 3 Kasım 2023'te açmıştık. 70 km'lik kesimini de 17 Ekim 2024'te hizmete vermiştik. 17 Ekim'de açılan ikinci etabı Kuyucak'tan başlayıp Köşk ilçelerini geçerek Aydın'da sonlanmıştı. Şimdi otoyolun tüm kesimlerini resmi olarak Aydın'la birlikte tüm Ege Bölgemizin istifadesine sunuyoruz. 2 saati bulan yolculuk süresi 1 saatin altına iniyor. Devlet yolu üzerinden Aydın'dan Denizli'ye ulaşım süresi birbirine eşit hale geliyor. Zamandan 6,4 milyar lira, akaryakıttan 1 milyar lira olmak üzere tasarruf edeceğiz. Karbon emisyonunu 61 ton azaltmış olacağız. Projenin tamamlanmasıyla Kapıkule'den başlayıp İstanbul üzerinden Marmara ve Ege Bölgeleri'ni kat ederek Akdeniz'e ulaşan otoyol ağını hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz.





Yol medeniyettir. Yol demek ulaşım demektir, sanayi, üretim, turizm, kültür, emniyet, kalkınma demektir. Yol olmadan bunların hiçbiri olmaz. Aynı durum Aydın-Denizli otoyolu için de geçerlidir. Sanayi ve tarım ürünlerimiz Denizli üzerinden bölgenin en önemli ihracat merkezi olan İzmir'e çok kısa sürede nakledilecek.





Turistik beldelerde daha fazla zaman geçirilmesine imkan sağlayacak bu durum turizm gelirlerimizi de artıracaktır. Aydın-Denizli otoyolumuz turizm sektöründe bölgeye yapılan yatırımları artıracaktır.

"Ulaştırmada en büyük atılımları gerçekleştirdik"

Sizinle bizim aramızda sadece ufuk farkı yok, niyet, anlayış, zihniyet farkı var. Biz kule deyince para kulesi, belediye deyince yeme aklına gelen kadro değiliz. 22 yıldır Türkiye'yi kalkındırmak için çalışıyoruz. Ülkemizi ve şehirlerimizi hak ettiği yatırımlarla buluşturmaktır. Bugüne kadar ulaştırmada en büyük atılımları gerçekleştirdik. 22 yılda 63 bin 629 kilometre bölünmüş yol inşa ederek toplam bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin kilometreye yükselttik. Yollarımızda ortalama hız 40 km'ydi, şimdi yaklaşık 90 km. İnsanlarımız seyahatlerini daha hızlı, daha güvenli ve konforlu şekilde yapabiliyor. İnşallah çok daha iyi seviyelere geleceğiz.



