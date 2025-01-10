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Terörsüz Türkiye zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüştü

Terörsüz Türkiye zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüştü

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0010/01/2025, Cuma
G: 10/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Bahçeli’nin uğurlamaya paltosuz çıkması üzerine Erdoğan, “Devlet Bey’de böyle bir delikanlılık farkı var” diye espri yaptı.
Bahçeli’nin uğurlamaya paltosuz çıkması üzerine Erdoğan, “Devlet Bey’de böyle bir delikanlılık farkı var” diye espri yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli’nin konutunda 40 dakika süren görüşmede, ‘Terörsüz Türkiye’ için atılacak adımlar, DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yeni yılın ilk zirvesi dün yapıldı. Zirvede ana gündem ‘Terörsüz Türkiye’ oldu. Daha öne 2025 münasebetiyle telefonlaşan iki lider dün de yüz yüze bir araya geldi. Bahçeli’nin konutunda yapılan görüşme 40 dakika sürdü.


ESPRİLİ VEDA

Bahçeli, konuğunu kapıda karşılayıp kapıda uğurladı. Bahçeli’nin, uğurlamaya palto giymeyip sadece ceketle çıkması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan “Devlet Bey’de böyle bir delikanlılık farkı var. Ben palto giyiyorum” diye espri yaptı.


GÜNDEMLERİ YOĞUN

İki liderin, ‘Terörsüz Türkiye’ için atılacak adımlar, DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti ve yeni dönemin başladığı Suriye'deki gelişmeleri değerlendirildiği öğrenildi. Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi DEM Parti heyetinin, parti ziyaretlerinin ardından gerçekleşmesinin de altı çiziliyor.


OPERASYONLARI KONUŞTULAR

İki liderin dünkü randevusunda Suriye ve Irak’ın kuzeyinde sürdürülen terörle mücadele ile Suriye’de yaşanan yönetim değişikliği sonrası gelişmeler de ele alındı. Suriye'de yeniden inşa süreci, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü, Suriye’nin kuzey doğusunda bulunan terör örgütü PKK/YPG’nin durumunun da ele alındığı öğrenildi.


İSTİKRARA VURGU

Suriye’nin istikrarına vurgu yapılan görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve ABD’de 20 Ocak’ta başlayacak ikinci Donald Trump döneminin de Türkiye-ABD ilişkileri ve Avrupa ile Orta Doğu’ya olası yansımaları bağlamında ele alındığı bildirildi. Cumhur İttifakı’nın üzerinde durduğu yeni anayasa çalışmalarında son durum ile ekonomik gelişmeler ile hayat pahalılığının çözümü konusunda atılan adımların da diğer konu başlıkları olduğu bildirildi.


MESCID-I AKSA IMAMINI KABUL ETTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri’yi kabul etti. Külliye’de basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da hazır bulundu.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Devlet Bahçeli
#Türkiye

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