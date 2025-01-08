Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü

19:358/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan’ın iki devlet tek millet anlayışıyla iş birliğini her alanda geliştirmeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barışın sağlanmasına desteğinin tam olduğunu, her zaman Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Ayrıntılar Geliyor...

#İlham Aliyev
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Telefon
#Görüşme

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Atv'de günün yayın programı-8 Ocak 20205