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Ermenistan ordusu sınırda Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan ordusu sınırda Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

12:386/01/2025, Monday
AA
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Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığını duyurdu.
Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin, Laçın'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gorus ilinin Dığ ve Hanazah köyündeki Ermenistan mevzilerinden dün yerel saatle 22.00 sularında Laçın ilinin Zabuh ve Cağazur köyleri istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığı bildirildi.

Açıklamada, son günlerde Ermenistan ordusunun, Azerbaycan mevzilerine birkaç kez ateş açtığı kaydedildi.

#Azerbaycan
#Ermenistan
#Gorus

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