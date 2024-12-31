Paşinyan duyurdu: Rus birlikleri Ermenistan-İran sınırından çekildi

Paşinyan, "Ermenistan-İran devlet sınırındaki Agarak sınır geçiş noktasında bugünden itibaren sınır kontrolünü yalnızca Ermenistan Cumhuriyeti Sınır Muhafız Birlikleri görevlileri gerçekleştiriyor. Şu ana kadar Ermenistan'ın bağımsızlığından bu yana Agarak geçiş noktasında sınır kontrolü Rusya Federasyonu Sınır Muhafız Birlikleri görevlileri tarafından yapılıyordu ve kendilerine hizmetlerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.