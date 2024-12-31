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Paşinyan duyurdu: Rus birlikleri Ermenistan-İran sınırından çekildi

Paşinyan duyurdu: Rus birlikleri Ermenistan-İran sınırından çekildi

20:4031/12/2024, Salı
G: 31/12/2024, Salı
AA
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Ermenistan-İran sınırındaki kontrol noktasından Rus birlikleri çekildi.
Ermenistan-İran sınırındaki kontrol noktasından Rus birlikleri çekildi.

1992'den bu yana Ermenistan-İran devlet sınırlarının korunması görevini yürüten Rus birliklerinin Agarak Sınır Kontrol Noktası'ndan çekildiği bildirildi. Gelişmeyi duyuran Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, görevi Ermenistan sınır birliklerinin devraldığını açıklayarak Rus Sınır Muhafız Birlikleri görevlilerine teşekkür etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
, Ermenistan-İran sınırında bulunan
Agarak Sınır Kontrol Noktası
'ndan Rus birliklerinin çekildiğini ve görevi Ermenistan sınır birliklerinin devraldığını açıkladı.
Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda,
Ermenistan-İran sınırı
nda bulunan
Agarak Sınır Kontrol Noktası
'na ilişkin bilgi verdi.
Şimdiye kadar görev yapan
Rus Sınır Muhafız Birlikleri
görevlilerine teşekkür eden Paşinyan, görevi devralan
Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Sınır Muhafız Birlikleri
görevlilerine başarılar diledi.

"Hizmetlerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum"

Paşinyan, "Ermenistan-İran devlet sınırındaki Agarak sınır geçiş noktasında bugünden itibaren sınır kontrolünü yalnızca Ermenistan Cumhuriyeti Sınır Muhafız Birlikleri görevlileri gerçekleştiriyor. Şu ana kadar Ermenistan'ın bağımsızlığından bu yana Agarak geçiş noktasında sınır kontrolü Rusya Federasyonu Sınır Muhafız Birlikleri görevlileri tarafından yapılıyordu ve kendilerine hizmetlerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Rus Sınır Muhafızları, 1992'de Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşma gereği, Ermenistan-Türkiye ve Ermenistan-İran devlet sınırlarının korunması görevini yürütüyordu.

Paşinyan yönetimi, 8 Ekim'de, Ermenistan-İran devlet sınırında bulunan kontrol noktasındaki görevlerin 1 Ocak 2025'ten itibaren tamamen Ermenistan birlikleri tarafından yürütüleceğini açıklamıştı.



#Ermenistan
#Agarak Sınır Kontrol Noktası
#Ermenistan Başbakanı
#Nikol Paşinyan
#Rus Sınır Muhafız Birlikleri

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