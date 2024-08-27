Ermenistan normalleşmesi masada

Ankara bugün önemli bir konuğu ağırlayacak. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelecek. İki ismin gündeminde Ermenistan ile normalleşme süreci olacak. Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan barış süreci ve Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine ilişkin gelişmeler ele alınacak. Aynı zamanda İsrail/Filistin başta olmak üzere yakın bölgedeki gelişmeler de değerlendirilecek.

1,5 AYLIK ARANIN ARDINDAN

Son olarak 5 Temmuz'da Şuşa'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi kapsamında buluşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov bir buçuk aylık aranın ardından bir araya geliyor. Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın bölge ülkelerine katkı sağlayacağını beklerken Türkiye ile Ermenistan normalleşme sürecinde de önemli adımlar atıyor.

FİLİSTİN DE GÜNDEMDE

2 yıllık aranın ardından tekrar başlayan süreçte Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, beşinci toplantılarını 30 Temmuz’da iki ülkenin ortak sınırındaki Margara-Alican sınır kapısında gerçekleştirmişti. Fidan ve Bayramov'un görüşmesinde bu süreçlerde gelinen aşama masaya yatırılacak.

Ermenistan ile normalleşme sürecinin yanı sıra görüşmenin bir diğer maddesi de İsrail'in Gazze'ye yaptığı katliamlar olacak.

Fidan muhatabına soykırımın durdurulması için Türkiye'nin attığı diplomatik adımları anlatacak. Fidan ve Bayramov, bölgesel gelişmeleri de değerlendirecek.







