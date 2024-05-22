Ermenistan Başbakanı Paşinyan yasal sınırları kabullendi: 'Tarihi Ermenistan' arayışını durdurmamız gerekiyor

Ermenistan parlamentosunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, tarihi Ermenistan toprakları hedeflerinden vazgeçmeleri gerektiğini söyleyerek, “Bizim 'tarihi Ermenistan' arayışını durdurmamız gerekiyor” dedi.

"Ermenistan'ın yasal sınırlarından emin olduk"

Ermenistan Ulusal Meclisi'nde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tartışmalı Ermenistan sınırları hakkında açıklamalar da bulundu. Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Azerbaycan ile yaşanan sınır tartışmalarını hatırlatan Paşinyan, 1988 yılında kurulan bir komisyonun sınır çalışması yaptığını ancak bu sınırların hukuki bir resmiyete kavuşmadığını belirtti.

1991 yılında Sovyetler Birliği dağılırken Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırların hukuken belirlendiğini ifade eden Paşinyan, "1991 yılında Ermenistan ile Azerbaycan arasında hukuki sınırlar vardı ve biz bugün bu sınırlar üzerinde çalıştık. O sınırların hukuki gerekçelerini de ortaya koyduk. Ermenistan'ın yasal sınırlarından emin olduk” dedi.

"'Tarihi Ermenistan' arayışını durdurmamız gerekiyor"

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra da sınır tartışmaların sürdüğünü belirten Paşinyan, "Biz vatan içinde vatan arıyoruz. Şimdi bizim politik mesajımız şudur. Sevgili vatandaşlar, Ermenistan Cumhuriyeti'nin sevgili vatandaşları. Bizim 'tarihi Ermenistan' arayışını durdurmamız gerekiyor çünkü bu anavatanı bulduk. Bu anavatan 29 bin 743 kilometrekare egemen topraklar içeren Ermenistan Cumhuriyeti'dir." ifadelerini kullanarak, uluslararası arenada tanınan yasal sınırları kabul etmeleri gerektiğini söyledi.







