Karabağ'da Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycanlı hayatını kaybetti

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Hocavent ili, Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunun 58. kilometresinde, Azerbaycan Otomobil Yolları Devlet Ajansına (Azerotoyol) ait kamyonun geçişi sırasında anti tank mayının patladığı belirtildi.

Mayının yasa dışı Ermeni güçler tarafından döşendiği belirtilen açıklamada, terör eylemi olarak nitelendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.