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Karabağ'da Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycanlı hayatını kaybetti

Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycanlının hayatını kaybettiği bildirildi. Mayının yasa dışı Ermeni güçler tarafından döşendiği belirtilen açıklamada, terör eylemi olarak nitelendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

07:15 . 19/09/2023 mardi
AA
Arşiv

Arşiv

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Hocavent ili, Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunun 58. kilometresinde, Azerbaycan Otomobil Yolları Devlet Ajansına (Azerotoyol) ait kamyonun geçişi sırasında anti tank mayının patladığı belirtildi.

Açıklamada, patlama sonucu kamyondaki Azerotoyol çalışanı 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Mayının yasa dışı Ermeni güçler tarafından döşendiği belirtilen açıklamada, terör eylemi olarak nitelendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

#Azerbaycan
#Karabağ
#Mayın
#Hocavent
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