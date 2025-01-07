Trump'tan Erdoğan sözleri: Benim arkadaşım ve saygı duyuyorum

Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'deki önemini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim dostum ve saygı duyduğum biri." dedi.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamada bulundu. Suriye'deki süreçte Türkiye'nin önemini vurgulayan Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum." dedi. Trump, Suriye'deki yaklaşık 2 bin Amerikan askerini geri çekip çekmeyeceğine ilişkin de konuşan Trump, bunun askeri bir stratejinin parçası olduğunu ve Türkiye ile ilgili bir durum olduğunu kaydetti.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump,
Suriye
'den asker çekme ve ülkedeki gidişatla ilgili süreçte Türkiye'nin önemini vurgulayarak, "
Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, benim dostum ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum.
" dedi.
ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Florida'da bulunan yerleşkesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında dış gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"ABD askerlerini geri çekip çekmemek Türkiye ile ilgili"
"ABD askerlerini geri çekip çekmemek Türkiye ile ilgili"
Önceki başkanlık döneminde savaşlardan kaçındığını hatırlatan Trump,
Suriye'deki Amerikan askerleri
ni geri çekip çekmeyeceği ve ülkedeki süreçle ilgili açıklamalarında,
Türkiye
'nin önemine vurgu yaptı.
İlk başkanlık döneminde
Suriye
'de
terör örgütü DEAŞ
'ı yendiğini ve ülkedeki askerlerinin büyük bölümünü geri çektiğini söyleyen
Trump
, güncel durumla ilgili sorular karşısında Ankara'nın önemine işaret etti.
Trump, Suriye'deki yaklaşık 2 bin Amerikan askerini geri çekip çekmeyeceği sorusuna, "
Bunu size söylemeyeceğim çünkü bu bir askeri stratejinin parçası. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu Türkiye ile ilgili bir durum.
" yanıtını verdi.
"Erdoğan dostum ve saygı duyduğum biri"
"Erdoğan dostum ve saygı duyduğum biri"
Suriye ile ilgili meselelerde Türkiye'nin önemine dikkati çeken Trump, "
Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim dostum ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum.
" ifadesini kullandı.
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