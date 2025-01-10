Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Aydın 8. Olağan İl Kongresi 'nde konuştu.

Konuşmasında Suriye'deki gelişmelere ve ' terörsüz Türkiye ' hedefine ilişkin konuşan Erdoğan, " Gerek Suriye devrimi, gerekse iç siyasetimize atılan adımlarla Türkiye'yi bu hedefe daha kısa sürede götürecek bir imkan doğmuştur. Bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. " dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'yi oyun çadırına çevirdiler Gündem / Politika





Konuşmasında ana muhalefet partisi CHP'ye ve Genel Başkanı Özgür Özel'e de yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, açık söyleyeyim, Sayın Özgür Özel'den umutluyduk. CHP'yi olumlu yöne dönüştürmesi CHP'yi normalleştirmesi noktasında ihtiyatlı bir iyimserlik içindeyiz. Ancak beklentilerimizle uyumlu bir tablo göremedik. Koltuklarda oturanlar dışında CHP'de hiçbir değişim olmadı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Erdoğan, 100 yıllık partinin çocuk oyun çadırına döndüğünü de ifade ederek, "İstanbul'a gidince ise adeta süt dökmüş kediye dönüyor. Ne fikri takibi var, ne söylemlerine tutarlılık var, ne de kendisine posta koyanlara haddini bildirecek cesareti var. CHP'de kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Daha önce de söyledim. Önlerinde iki tercih var. Ya silah bırakacaklar ya da tasfiye olmaktan kurtulamayacaklar.

Allah'ın izniyle kazanan 85 milyonun kardeşliği, huzuru ve esenliği olacak.

Suriye'deki terör kuşağını kırdık.

Bölücü terör örgütünden ülkemizi kurtaracağız.

"Sayın Özgür Özel'den umutluyduk"

Biz içeride ve dışarıda tüm çok kapsamlı ve ince düşünülmüş çalışmaları yürütürken muhalefetin nelerle meşgul olduğunu sizlerde görüyorsunuz. Popülist söylemler dışında hiçbir fikirleri ve teklifleri yok. Ankara'da meclis kürsüsünde bol keseden vaat dağıtıyorlar ama kendi işçilerine haklarını vermiyorlar. Liyakat, ehliyet diyerek meydanlarda kükrediler. Ellerine geçirdikleri tüm belediyeleri 3-4 ayda akraba, yandaş çiftliği haline getirdiler. Biz, açık söyleyeyim, Sayın Özgür Özel'den umutluyduk. CHP'yi olumlu yöne dönüştürmesi CHP'yi normalleştirmesi noktasında ihtiyatlı bir iyimserlik içindeyiz. Ancak beklentilerimizle uyumlu bir tablo göremedik. Koltuklarda oturanlar dışında CHP'de hiçbir değişim olmadı.

"CHP'yi oyun çadırına çevirdiler"

Milletle ve milletin kurucu değerleriyle halen barışamadılar. Milletle aynı çizgide siyaset yapma alışkanlığını halen edilemediler. Sayın Özel, siyaseti her önüne gelene duymak istediğini söylemek olarak algılıyor. Ankara'da farklı, Kars'ta farklı, Konya'da farklı, buralara gelince farklı konuşuyor. İstanbul'a gidince ise adeta süt dökmüş kediye dönüyor. Ne fikri takibi var, ne söylemlerine tutarlılık var, ne de kendisine posta koyanlara haddini bildirecek cesareti var. CHP'de kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu 100 yıllık partiyi milletin artık alay ettiği çocuk oyun çadırına çevirdiler.

"Sadece ilk yedi belediyesinin SGK'ya borcu 15,5 ton altın"

Komiklikte, lakayitlikte maşallah birbirleriyle yarışıyorlar. Sözlerinde, açıklamalarında ciddiyet ve ağırbaşlılığı ara ki bulasın. Hatırlarsanız, Sayın Özel bir ara elinde hesap makinesi kuyumcu kuyumcu geziyordu. Altın fiyatları üzerinden kendince bazı hesaplar yapıyordu. Bunun üzerine Sayın Özel'e CHP'li belediyelerin SGK'ya olan borçlarının kaç çeyrek altın olduğunu hesaplamasını tavsiye etmiştim. Tabi borç çok fazla olunca beş altı gün hiç sesi çıkmadı. Önceki gün baktım iyi kötü bir şeyler karalamış. CHP'li belediyelerin sosyal güvenlik kurumuna olan borçlarını ton olarak hesaplamış. Sadece ilk yedi belediyesinin SGK'ya borcu 15,5 ton altınmış. Sayın Özel'i CHP'li belediyelerin sosyal güvenlik kurumuna olan kamyon kamyon borçlarını altın cinsinden de hesapladığı için tebrik ediyorum.

"CHP'li belediyelerin yolsuzluklarını da hesaplarsa fevkalade yerinde olur"

Yalnız kendisine bir ev ödevimiz daha olacak. Hazır elini atmışken, kaynağa karanlık para kulelerini ve şişirilmiş konser faturaları üzerinden CHP'li belediyelerin yolsuzluklarını da hesaplarsa fevkalade yerinde olur. Aceleye getirmesin, gerekirse belediye başkanlarından da yardım alsın. Değerli yol ve dava arkadaşlarım, bunlar hizmet etmeyi hem bilmiyorlar hem de sevmiyorlar. Hep söylüyorum, Gazi Mustafa Kemal'in hatırasına hürmeten, CHP'ye sempati besleyen vatandaşlarımıza Allah'a sabır versin. Ortada parmakla gösterebilecekleri hiçbir eserleri yok. Ama bakıyorsunuz, ihtiraslar, ayak oyunları, parti içi iktidar kavgaları almış başını gidiyor. Elbette biz bunlara göre tempomuzu ayarlamıyoruz. Kendi gündemimiz bu çerçevede sabırla ve kararlılıkla çalışıyoruz.

Aydın'a 448 milyar liralık yatırım

Teşkilatımızdaki hiçbir kardeşim şunu unutmasın, biz efendilik taslamaya değil, millete hizmet etmeye geldik. Bu minvalde, bu istikamette de yürümeye devam edeceğiz. Eserlerimizle konuşacak, yatırımlarımızla gündeme gelecek. İnşallah hizmetlerimizle de milletimizin kalbini fethedeceğiz. Son 22 yılda hep bunu yaptık ve ipi göğüsleyen biz olduk. Bakın, sadece Aydın'a kazandırdığımız kamu yatırımlarının güncel değeri ne biliyor musunuz? 448 milyar lirayı buluyor. Adalette 5 milyar lira. Eğitimde 23 milyar lira. Gençlik ve sporda 3 milyar lira. Sosyal yardımlarda 66 milyar lira. Sağlıkta 7,5 milyar lira. Çevre ve şehircilikte 36 milyar lira. Ulaştırmada 71 milyar lira. Yatırım ve ormanda tarımsal hibe destekleri dahil 124 milyar lira.

Sanayi ve teknolojide 2 milyar lira. Enerjide, kamu ve özel toplam 99 milyar lira. Kültür ve turizmde 3 milyar lira.

Çalışma ve sosyal güvenlikte, teşviklerle birlikte 9 milyar lira yatırım yaptık. İlimizde toplam 50 adet spor tesisi inşa ederek Aydınlı kardeşlerimizin hizmetine sunduk.

4 tesisimizin yapımı, 4 tesisimizin ise proje ve ihale aşaması devam ediyor.

Toplam 1499 yataklı 25 hastane dahil 65 sağlık tesisi kazandırdık. 950 yataklı Aydın şehir hastanemizi bu yıl içerisinde tamamlayıp hizmete açacağız.



