İkinci İmralı ziyareti bu hafta

TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, 15 Ocak sonrasında İmralı’ya ikinci kez giderek, siyasi partilerin mesajı teröristbaşı Abdullah Öcalan’a iletecek. Görüşme sonrasında DEM Parti’nin ikinci bir tura çıkması bekleniyor. Öte yandan heyette yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yer almayacağı da öğrenildi.