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İkinci İmralı ziyareti bu hafta

İkinci İmralı ziyareti bu hafta

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0013/01/2025, Pazartesi
G: 13/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.

Yeni yılın ilk haftasında siyasi partileri ziyaret ettikten sonra cezaevindeki eski HDP’lilerle de görüşen DEM Parti Heyeti, bu hafta İmralı’ya ikinci ziyaretini gerçekleştirecek.

DEM Parti’nin 15 Ocak sonrası için Adalet Bakanlığı’na ziyaret başvurusu yapacağı öğrenildi.

AHMET TÜRK HEYETTE YOK

TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, 15 Ocak sonrasında İmralı’ya ikinci kez giderek, siyasi partilerin mesajı teröristbaşı Abdullah Öcalan’a iletecek. Görüşme sonrasında DEM Parti’nin ikinci bir tura çıkması bekleniyor. Öte yandan heyette yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yer almayacağı da öğrenildi.




#İmralı
#DEM
#Siyaset

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