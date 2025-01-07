İmralı heyeti ikinci turda

DEM Parti, İmralı ziyareti sonrasında başladığı ziyaretlerine dün de devam etti. TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekilli Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekilli Pervin Buldan ve yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ten oluşan DEM Parti heyeti sırasıyla Gelecek Partisi, AK Parti ve Saadet Partisi ile görüştü.

80 DAKİKALIK GÖRÜŞME

İmralı Heyeti ile AK Parti heyetinin görüşmesi yaklaşık 80 dakika sürdü. Heyeti, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin kapıda karşıladı. Görüşmede AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu. AK Parti ve DEM Parti kaynakları da görüşmenin içeriği hakkında konuşmazken, DEM kaynakları, İmralı’nın genel beklenti ve taleplerini AK Partili muhataplarına aktardıklarını söyledi.

SAMİMİ VE OLUMLU

Üç kez çay servisinin yapıldığı odada 2013-2015 arasındaki görüşmelerde yer alan Efkan Ala ve Sırrı Süreyya Önder ikilisinin yer alması dikkat çekti. Görüşmenin ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Samimi olumlu şekilde sohbet ettik. Düşüncelerimizi paylaştık” dedi.

DEMİRTAŞ’A DA ZİYARET

Heyet, dün Gelecek Partisi’ni de ziyaret etti. Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, heyeti genel merkez kapısında karşıladı. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Heyetin son durağı Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan oldu. Görüşmeden sonra açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, “Kapsamlı açıklamayı Selahattin Bey’i (Demirtaş) de ziyaret ettikten sonra yapacağız” diye konuştu.

CHP ZİYARETİ BUGÜN OLACAK

DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesi beklenmiyor. İhtiyaç olursa DEM Parti Heyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapabilir. Heyet, görüşmenin ayrıntılarını da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sundu. Öte yandan İmralı heyeti bugün 10.30'da da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret edecek.

Klasörde notları varmış

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in İmralı dönüşü başladığı turlarda yanından eksik etmediği TBMM Başkanlığı amblemli klasörün sırrı da ortaya çıktı. Önder, klasörde kendi notlarının olduğunu söyledi.







