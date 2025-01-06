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İmralı trafiği devam ediyor

İmralı trafiği devam ediyor

04:006/01/2025, Pazartesi
G: 6/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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DEM Parti heyeti, İmralı dönüşü başlattığı görüşme trafiğini bu haftada da sürdürecek.

Heyet siyasi partilerden sonra STK temsilcilerini de ziyaret edecek. TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan heyet, siyasi partilerden sonra aralarında TÜSİAD'ın da yer aldığı sivil toplum kuruluşlarını da gezecek.

AK PARTİ ZİYARETİ BUGÜN

DEM heyetinin bugün ilk durağı Gelecek Partisi Genel Merkezi olacak. Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ile biraraya gelecek. Heyet daha sonra TBMM'de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le görüşecek. Heyetin ziyaret edeceği üçüncü adres Saadet Partisi olacak. Heyet burada Genel Başkan Mahmut Arıkan'la biraraya gelecek. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ise parti genel merkezlerinde salı günü ziyaret edecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "görüşmeye ilişkin kararın CHP MYK'sında alınacağını bildirdi.




#İmralı
#Siyaset
#DEM

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