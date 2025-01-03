İmralı heyetindeki Ahmet Türk: Bahçeli'nin tutumu çok samimi

DEM Parti İmralı heyeti MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen İmralı heyetinde yer alan Ahmet Türk, Bahçeli’nin sıcak bir yaklaşım sergilediğini ifade etti. Türk, "Bizi son derece iyi karşıladı. İnsani ilişkileri samimi ve farklı bir boyutta" dedi.
İmralı'ya giden DEM Parti heyetinde yer alan ve ardından MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli
ile bir araya gelen Ahmet Türk, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
İsmail Saymaz'a konuşan Türk,
"Bizi gerçekten çok iyi karşıladı. İnsani ilişkileri oldukça samimi, sıcak ve yakın. Düşüncelerini açıkça ifade eden bir yaklaşımı vardı"
yanıtını verdi.
"Kendi meselemizi kendimizin çözmesi gerek"
"Kendi meselemizi kendimizin çözmesi gerek"
Bahçeli'nin çok iyi bir tutumu olduğunu söyleyen ve samimiyetine vurgu yapan Türk,
"Artık Kürtlerle Türklerin oturup kendi sorunlarını kendilerinin çözmesi zamanıdır. Çok acılı, sancılı süreçler yaşandı. Toplumda bir ayrışmanın bir gerginleşmenin olduğu bir noktada, emperyalizmin tüm güçleriyle Ortadoğu’ya saldırdığı bir noktada kendi meselemizi kendimizin çözmesi gerek. O da aynı bakışta, aynı yaklaşım gösterdi"
ifadelerini kullandı.
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