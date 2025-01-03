İmralı heyetindeki Ahmet Türk: Bahçeli'nin tutumu çok samimi

"Artık Kürtlerle Türklerin oturup kendi sorunlarını kendilerinin çözmesi zamanıdır. Çok acılı, sancılı süreçler yaşandı. Toplumda bir ayrışmanın bir gerginleşmenin olduğu bir noktada, emperyalizmin tüm güçleriyle Ortadoğu’ya saldırdığı bir noktada kendi meselemizi kendimizin çözmesi gerek. O da aynı bakışta, aynı yaklaşım gösterdi"