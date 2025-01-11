İmralı ve anayasa bambaşka süreçler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolasıyla TBMM Basın Koridoru'ndaki parlamento muhabirlerini ve Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret etti. Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "Anayasa görüşmeleriyle İmralı heyetinin görüşmelerinin ilişkilendirilmesi" yönündeki değerlendirmelere işaret ederek, "Anayasa görüşmeleriyle İmralı görüşmeleri birbirine paralel süreçler değildir. Hiçbir ilgisi yoktur. Biz anayasa görüşmelerine başladığımız zaman dikkat ederseniz İmralı ile ilgili görüşmelerin, tartışmaların hiçbirisi, Suriye'deki bu yeni gelişmelerin hiçbirisi gündemde değildi. Dolayısıyla Türkiye'nin bir sivil anayasa yapma ihtiyacı ve bununla ilgili görüşmeler başka, bu konu ise bambaşka bir alandır" dedi.





SAMİMİ BİR BAŞLANGIÇ

Kurtulmuş, İmralı'da terörist başı Abdullah Öcalan'la DEM Parti heyeti arasında yapılan görüşme için şunları söyledi: "Henüz samimi bir başlangıçtayız, ümit ediyoruz en kısa zamanda İmralı'dan bu konuyla ilgili kamuoyunu tatmin edecek açıklamanın gelmesi lazım. İmralı'dan terörün bittiğine dair açıklama gelmesi ve sahada görülmesi ve Türkiye'nin sınır ötesi de devam eden burada bütün unsurları gelecek olan silah bırakma susturma çağrısına uymasını temenni ederiz. Dolayısıyla ciddi bir süreç sorumluluk gerektiren bir süreç risklerinde barındıran bir süreç.”





YEŞIL PASAPORTA YEŞIL IŞIK

TBMM Başkan Numan Kurtulmuş, gazetecilere yeşil pasaport verilmesi için basın mensuplarından gelen soruya, "Gazeteci arkadaşların belli bir hizmeti doldurduktan sonra yeşil pasaportla seyahat etmelerinin uygun olabileceği kanaatindeyim" yanıtını verdi. Parlamento Muhabirleri Derneğini, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ da ziyaret etti. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Asgari ücret gibi basın konusunda bir asgari haddin bir şekilde konmasında fayda olduğuna yürekten inanıyorum" dedi. AK Parti Grup Başkanı

Güler de gazetecilere yeşil pasaport konusuna, "Ben sözünü verdim, birinci sırada" dedi.



