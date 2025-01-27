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CHP yol haritasını açıklayacak

CHP yol haritasını açıklayacak

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0027/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Özgür Özel.
Özgür Özel.

CHP önümüzdeki günlerde izleyeceği yol haritasını bu hafta açıklıyor.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın ardından ana muhalefetin alacağı aksiyonları içerecek yol haritası, Bolu’daki otel yangını sebebiyle ertelenmişti. CHP Genel Bakanı Özgür Özel’in son süreçteki tüm gelişmeleri de gözeten bir yol haritasının ipuçlarını, yarın Meclis Grup toplantısında yapacağı konuşmada vermesi bekleniyor. Özel’in, 'seçim olacakmış gibi hazırlanın’ talimatını büyük bir sürpriz yaşanmazsa salı günü, grup toplantısında vereceği öğrenildi.



#CHP
#Özgür Özel
#Siyaset

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