Bir kırmızı kart da Özel'e: CHP içinde 'uyarı' mektubu hazırlığı

'e yönelik büyüyen parti içi muhalefet yeni bir boyut kazanıyor. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı parti üyeleriyle görüşerek, 'normalleşmenin' partiye zarar verdiğini ve olağanüstü kurultay talep ettiğini iddia edilmişti.

'e yönelik büyüyen parti içi muhalefet yeni bir boyut kazanıyor. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı parti üyeleriyle görüşerek, 'normalleşmenin' partiye zarar verdiğini ve olağanüstü kurultay talep ettiğini iddia edilmişti.

Kılıçdaroğlu'nun, 10 Aralık’ta yaşanan olaylara benzer bir hareketi başlatmak için karma bir imza stratejisi izleyebileceği ve amacının olağanüstü kongre yapmak olduğu öne sürülmüştü. Ayrıca, “Kaygılıyız” başlıklı bildiri, birçok kişinin imzasını geri çekmesine yol açan tartışmaların ardından, Kılıçdaroğlu'na yakın çevrelerce desteklenmişti.

Toplantılara 100 kişinin katılmadığı ve bu kadar büyük bir eksikliğin ardından, uyarı mektubunun en az 80 milletvekili tarafından desteklendiği düşünülüyor. Mektubun imzaya açıldığını, sayının yüksek olduğu da söylentiler arasında. Destek veren isimler arasında partinin ağır toplarının olduğu da belirtiliyor.