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Bir kırmızı kart da Özel'e: CHP içinde 'uyarı' mektubu hazırlığı

Bir kırmızı kart da Özel'e: CHP içinde 'uyarı' mektubu hazırlığı

15:3023/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
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Özgür Özel grup toplantısında 'kırmızı kart' göstermişti
Özgür Özel grup toplantısında 'kırmızı kart' göstermişti

Türkiye Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin yasını tutarken CHP'de ise 'koltuk' tartışması hız kesmiyor. Olağanüstü kurultay hazırlığı iddialarının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin Özgür Özel'e yönelik bir 'uyarı' mektubu hazırlığı içerisinde olduğu öne sürüldü.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında verilen 78 kayıp tüm Türkiye'yi yasa boğarken CHP'de ise gündem siyasi hesaplaşma.


Genel Başkan
Özgür Özel
'e yönelik büyüyen parti içi muhalefet yeni bir boyut kazanıyor. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı parti üyeleriyle görüşerek, 'normalleşmenin' partiye zarar verdiğini ve olağanüstü kurultay talep ettiğini iddia edilmişti.

Kılıçdaroğlu'nun, 10 Aralık’ta yaşanan olaylara benzer bir hareketi başlatmak için karma bir imza stratejisi izleyebileceği ve amacının olağanüstü kongre yapmak olduğu öne sürülmüştü. Ayrıca, “Kaygılıyız” başlıklı bildiri, birçok kişinin imzasını geri çekmesine yol açan tartışmaların ardından, Kılıçdaroğlu'na yakın çevrelerce desteklenmişti.



Özel meydan okudu


Özel ise yaşanan gelişmelerin ardından "
Parti başarılı, tabanda kurultay talebi yok. Parti içindeki çıkışlar kişisel beklentilerle şekilleniyor. Gücü olan imzayı toplar"
şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Mektuplu uyarı hazırlığı


CHP'de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir grup milletvekilinin, "uyarı mektubu" hazırladığı iddia edildi.


Özel’in, TBMM grubunu hiçe sayarak hareket ettiği yönünde söylentiler yükselirken kapalı grup toplantısında 55 milletvekilinden 42'sinin Özel’e yönelik sert eleştirilerde bulunduğu ifade edildi.


Toplantılara 100 kişinin katılmadığı ve bu kadar büyük bir eksikliğin ardından, uyarı mektubunun en az 80 milletvekili tarafından desteklendiği düşünülüyor. Mektubun imzaya açıldığını, sayının yüksek olduğu da söylentiler arasında. Destek veren isimler arasında partinin ağır toplarının olduğu da belirtiliyor.


#Özgür Özel
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP

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