Bir kırmızı kart da Özel'e: CHP içinde 'uyarı' mektubu hazırlığı

Türkiye Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin yasını tutarken CHP'de ise 'koltuk' tartışması hız kesmiyor. Olağanüstü kurultay hazırlığı iddialarının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin Özgür Özel'e yönelik bir 'uyarı' mektubu hazırlığı içerisinde olduğu öne sürüldü.
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında verilen 78 kayıp tüm Türkiye'yi yasa boğarken CHP'de ise gündem siyasi hesaplaşma.
Kılıçdaroğlu'nun, 10 Aralık’ta yaşanan olaylara benzer bir hareketi başlatmak için karma bir imza stratejisi izleyebileceği ve amacının olağanüstü kongre yapmak olduğu öne sürülmüştü. Ayrıca, “Kaygılıyız” başlıklı bildiri, birçok kişinin imzasını geri çekmesine yol açan tartışmaların ardından, Kılıçdaroğlu'na yakın çevrelerce desteklenmişti.
Özel meydan okudu
Mektuplu uyarı hazırlığı
CHP'de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir grup milletvekilinin, "uyarı mektubu" hazırladığı iddia edildi.
Özel’in, TBMM grubunu hiçe sayarak hareket ettiği yönünde söylentiler yükselirken kapalı grup toplantısında 55 milletvekilinden 42'sinin Özel’e yönelik sert eleştirilerde bulunduğu ifade edildi.
Toplantılara 100 kişinin katılmadığı ve bu kadar büyük bir eksikliğin ardından, uyarı mektubunun en az 80 milletvekili tarafından desteklendiği düşünülüyor. Mektubun imzaya açıldığını, sayının yüksek olduğu da söylentiler arasında. Destek veren isimler arasında partinin ağır toplarının olduğu da belirtiliyor.