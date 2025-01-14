Özgür Özel grup toplantısında daha büyük kırmızı kart gösterdi

Özgür Özel grup toplantısında 'kırmızı kart' gösterdi
CHP içerisindeki bile büyük tepkiyle karşılaşan 'Kırmızı kart' eylemine grup toplantısında da devam eden Özgür Özel, kampanyadan memnun olduklarını söyleyerek, "Şu anda bakıyoruz çok da memnunuz müthiş büyüdü" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.
Gündeme ilişkin mesajlar veren Özel, dalga konusu olan kırmızı kart kampanyasına devam etti.
Özel kürsüde bir elinde normalinden daha büyük boyutlarda bir kırmızı kart kaldırarak salondakilere seslendi.
'Kırmızı kart kampanyası müthiş büyüdü'
'Kırmızı kart kampanyası müthiş büyüdü'
Özel şu açıklamalarda bulundu;
Mersin’deyiz sabah erken saat. Bine yakın partili Mersin’de toplanmış. 3’te orada konuşacağız orası önemli. Bir büyük başlangıcı birlikte yapacağız bir sürprizimiz var. Bunu sosyal medya birazcık da tıklanmak isteyen siteler CHP’nin sürprizi falan. Şu anda bakıyoruz çok da memnunuz müthiş büyüdü. Dün sanayi ve teknoloji bakanı bana yeşil kart göstermiş. Bak diyor Özgür Özel bu KAAN uçağımızın milli kartı yeşil kart.
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