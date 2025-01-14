Özgür Özel grup toplantısında daha büyük kırmızı kart gösterdi

Mersin’deyiz sabah erken saat. Bine yakın partili Mersin’de toplanmış. 3’te orada konuşacağız orası önemli. Bir büyük başlangıcı birlikte yapacağız bir sürprizimiz var. Bunu sosyal medya birazcık da tıklanmak isteyen siteler CHP’nin sürprizi falan. Şu anda bakıyoruz çok da memnunuz müthiş büyüdü. Dün sanayi ve teknoloji bakanı bana yeşil kart göstermiş. Bak diyor Özgür Özel bu KAAN uçağımızın milli kartı yeşil kart.